Primer duelo del Ford Mugarri para lograr la plaza en Primera Nacional

Con la Liga finalizada y habiendo terminado tercero en la tabla, el Ford Mugarri buscará elfin de semana dejar atrás un obstáculo más hacía la plaza en Primera. La cancha oñatiarra de Zubikoa acogerá el play off vasco para lograr pasar a la fase de ascenso nacional. El objetivo, lograr una plaza en Primera Nacional.

Los arrasatearras ya son todo unos veteranos en jugar fases de ascenso. Temporadas atrás, estuvieron a punto de clasificarse (2010) y un año después no lograron la plaza en Barcelona. En la temporada del 2012 tuvieron otras dos oportunidades más en Gijón y Elche pero no pudo ser. La siguiente temporada lograron finalmente el ansiado ascenso a Primera en la ya conocida cancha Anchoa Arena. Tras dos temporadas buenas en Primera Nacional, el primer equipo de Arrasate Eskubaloi dijo adiós a Primera tras las importantes bajas sufridas al final de temporada. Dejaron Primera Nacional, pero en la Liga Vasca no han hecho más que demostrar que son un equipo válido para jugar en al menos una categoría más. Con la llegada de Patxi García, volvieron a clasificarse para la fase de ascenso la temporada pasada sin lograrlo. Y siete años después, desde la primera fase de ascenso, el Ford Mugarri volverá a hacerlo, volverá a luchar por una plaza en Primera Nacional.

La primera parada para lograrlo será Oñati, donde se disputará el play off vasco junto a los conjuntos Aloña Mendi, Corazonistas y Urduliz. Las primeras semifinales se disputarán mañana. A las 17.45 horas, jugará el anfitrión contra el conjunto vizcaíno de Urduliz y a continuación, (19.30) será el turno del Ford Mugarri y Corazonistas.

Ambos conjuntos han sido rivales directos durante toda la Liga, empatando a puntos. Hace unas semanas que los arrasatearras ganaron a los alaveses ocupando finalmente la tercera plaza. Serán por tanto dos partidos intensos e igualados, los más complicados de la temporada para los cuatro equipos. Los ganadores jugarán la gran final el domingo a las 12.00 horas. Aquí no acabará todo. El ganador de este play off volverá a jugar una nueva fase, esta vez la estatal. Habrá que esperar no obstante para que la federación publique el calendario tras esta primera fase.