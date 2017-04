Buenos, comprometidos y trabajadores

Para el técnico Patxi García es la segunda temporada en el banquillo del Ford Mugarri. Una Liga que la ha vivido de forma diferente. «Aumentan las relaciones personales, conoces a las personas y también te conocen», asegura. Los arrasatearras han finalizado la Liga terceros y desde prácticamente el inicio de temporada han liderado la clasificación junto al Basauri, Aloña y Corazonistas. García asegura que «no hay ningún secreto, sólo buenos jugadores y comprometidos, con ganas de trabajar». Segunda temporada y segunda fase de ascenso también para Patxi García. Es consciente de que será «muy complicado» superar el play off pero el Ford Mugarri pondrá toda la carne en el asador para poder conseguirlo. El objetivo más inmediato, señala, es «ganar al Coras y después al Aloña para conseguir la plaza para la fase de ascenso». Por ello ha luchado y luchará mañana y pasado el conjunto arrasatearra. García no quiere hacer valoraciones de la temporada antes de que pase el play off vasco, pero lo que tiene muy claro el técnico es que está muy contento con el equipo y con el club de Arrasate Eskubaloi, para el que sólo tiene palabras positivas.«Estoy muy contento y a gusto en el club. Sólo tengo palabras positivas hacía la directiva y hacia los jugadores», afirma.