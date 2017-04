Mondrate, a la Futsal Cup 2017

Todo comenzó con una invitación por correo hace poco más de un mes. El remitente invitaba al club Mondrate a participar en el torneo de verano Futsal Cup 2017, que disputará su cuarta edición del 23 al 25 de junio en Benicassim. Tras meditarlo mucho, Mondrate decidió aceptar la invitación, «siendo ésta una buena oportunidad para continúar dando pasos hacía delante como club», aseguran. Son conscientes del nivel del campeonato por lo que su objetivo es «disfrutar» y aprovechar tal ocasión para «aprender».

Antes de la decisión final se informaron sobre los requisitos de competición y tuvieron una entrevista telefónica con organizadores del evento deportivo para obtener más información. Tras la «actitud y respuesta positiva» por parte de jugadores y padres, «tiramos para adelante». «Creemos que este torneo, será en un futuro muy beneficioso. En estas actividades se conoce de primera mano la convivencia y se fortalecen las relaciones entre clubs y jugadores», añaden desde Mondrate.

De tal forma, que en los próximos San Juanes, el equipo de categoría cadete formado por once jugdores y los técnicos Xabi Gorroñogoitia y Jonatan Raso, disfrutarán de tres días de fútbol sala en diferentes canchas de Benicassim, Oropesa y Castellón. Se trata de un torneo internacional, por lo que se reunirán equipos de todo el estado así como de Europa. No sólo en cadetes, sino desde categoría benjamín hasta juvenil. Paralelamente, habrá fiestas, excursiones al Aquapark, charlas y sorteos. «Los chavales están muy ilusionados, estusiasmados y deseando de ir al torneo», señala Raso. Pero desde el equipo técnico intentan transmitir tranquilidad al conjunto cadete. «Todavía estamos disputando la Liga guipuzcoana y el próximo día 30 disputa- remos los cuartos de final contra el Lauburu KE de Ibarra. Por lo que los chavales deberán concentrarse ahora en el partido más importante de la Liga, ya que el ganador pasará a semifinales».

Rifas a 2 euros

Visto el elevado coste del viaje, Mondrate ha sacado a la venta rifas, que están ya a la venta por 2 euros en los establecimientos Goxo y Etxoste. No servirán para costearse todo el viaje pero con ellas ayudarán a disminuir el coste del autobús, que resulta ser lo más caro del viaje. El sorteo de las rifas se realizará el primer día del torneo, el 23 de junio, y el número ganador será publicado en la web www.futsalcup.com. Habrá tres premios: una Play 4, camisetas de los equipos de primera de fútbol sala y balones.

El sénior, a los play offs

Mondrate es un club practicamente joven pero que ha dado pasos de gigante desde su fundación. Un campus de verano, exitoso y que se volverá a repetir este año y un equipo sénior que destacó desde sus inicios. El club está trabajando con seriedad e ilusión en el campus. La inscripción continúa abierta hasta el próximo 5 de junio. Se puede hacer escribiendo a mondrate@gmail.com o llamando a uno de estos dos teléfonos: 634211146 o 662520359.

Y la Liga para el sénior continúa. Tras varias jornadas de derrotas, finalmente el conjunto arrasatearra ha logrado clasificarse para los play off. Despegaron la Liga muy bien, con una primera vuelta inmejorable. «Teníamos una ventaja de ocho puntos con el segundo clasificado, pero las lesiones en la segunda vuelta nos han pasado factura perdiendo los puntos de ventaja», señala Jonatan Raso.

A falta de un partido para finalizar la Liga, Mondrate es segundo y ya está clasificado para los play off. En caso de ganar el último encuentro, la fase final se disputará en Iturripe, aunque habrá que esperar para conocer al rival. Si pierden el último encuentro de liga seguramente que jueguen los play off fuera de casa. El siguiente y último enfrentamiento de la temporada se disputará el día 30 ante Zaldibia. Desde Mondrate animan al pueblo de Arrasate a ir de la mano con el club, sus actividades y a apoyar al equipo en los play off. «Somos un club que estamos creciendo, dando pasos y formando una familia. En este sentido, animamos a la comunidad cerrajera a unirse a nosotros», animan desde Mondrate.