Final de Liga para un Ford Mugarri que jugará una vez más la fase de ascenso

Llegado abril, algunos conjuntos ya han finalizado la temporada o están a punto de hacerlo. Para el Ford Mugarri la jornada del fin de semana ha sido la última de la Liga y a pesar de haber caído ante el Deusto Loyola por 32-26, el objetivo ya estaba en sus manos. Han finalizado la Liga en tercera posición con por detrás del Basauri y Aloña Mendi, con 16 de los 26 partidos ganados, tres empates y siete derrotas. Con esta tercera posición, los chicos de Patxi García se clasifican para el play off, que se disputará en breve. No hay todavía calendario oficial para la fase de ascenso y mientras tantolos arrasatearras se tomarán un pequeño y merecido descanso. También jugará el play off, el conjunto sénior de fútbol sala. El 7-1 ante el Lasarte, le ha dado los suficientes puntos para ascender a segunda posicíon, gracias también a la derrota del Zaldibi y el empate del Egarri Taberna. Al conjunto cerrajero le queda todavía una jornada para finalizar la Liga,que se disputará tras la Semana Santa.

Se le complican las cosas en cambio al conjunto de Josu Zubia, que ha vuelto a caer esta semana ante el Hondarribia por 2-1. Es ahora sexto con 46 puntos a uno del Real Unión y a dos del Mutriku. Les quedan cinco jornadas para finalizar la Liga. El fin de semana ha caído también el Regional Femenino en Mojategi donde recibió al Eibar (0-1). Aún así continúan liderando el grupo con dos puntos de diferencia con el Eibar.

Y finalmente, el Mondragon Unibertsitatea, que continúa de capa caída. El fin de semana ha vuelto a perder ant e el Ardoi por 82-66. Continúan en la cuerda floja por delante del Tolosa, con el que empata a 31 puntos.