Visita oñatiarra a Mojategi e Iturripe

La jornada deportiva llega este fin de semana cargada de derbis. Si ayer eran las chicas de fútbol quienes recibían al Arizmendi en Mojategi, hoy habrá doble derbi ante los oñatiarras en Mojategi e Iturripe. En el campo de fútbol se enfrentarán a partir de las 16.30 horas, los chicos de Josu Zubia ante el equipo de Gotzon Urzelai, que fue técnico del conjunto cerrajero hace ya unas temporadas.

El Aloña llega a Arrasate en décimo cuarta posición, con un total de 18 puntos, logrados tras superar cinco partidos, empatar en otras tres ocasiones y perder once de los diecinueve encuetros disputados hasta el momento. La situación del Mondra es bien diferente. Desde hace varias semanas se sitúan en tercera posición con 34 puntos en total. Han ganado nueve enfrentamientos, empatado siete y perdido tres.

A pesar de la diferencia clasificatoria, el Mondra no debe relajarse y no lo hará esta tarde. Buscará su décima victoria, tras dos semanas de empates. Los oñatiarras llevan cuatro semanas sin ganar por lo que como siempre, sin atender a la clasificación, y como todo derbi, el partido será intenso e igualado en el campo. Tras esta vigésima jornada y esperando a que tanto Anaitasuna, líder, y Hernani, segundo en la tabla, no sumen puntos para acortar la ventaja de seis y cuatro puntos que tienen con el Mondra, los de Zubia se enfrentarán al Ostadar, Martutene y Hernani para finalizar el mes de febrero.

Ford Mugarri vs Aloña

Arrasatearras y oñatiarras se enfrentarán igualmente en la cancha de Iturripe. Allí, a partir de las 11.00 horas, Izarraitz-Muñoz Aloña Mendi K.E. y el Ford Mugarri se verán las caras una vez más en esta segunda vuelta, muy reñida en la zona alta de la clasificación. Los oñatiarras son líderes de grupo con 28 puntos, mientras que los de Patxi García ocupan la cuarta posición con 21. Los dos puntos de la XVII jornada son decisivos de cara a los siguientes encuentros.

Entre los dos conjuntos de la comarca se encuentran Basauri con 26 puntos y Corazonistas que empata con el Ford Mugarri en tercera posición. El Aloña llegará como un torbellino, pero hay que recordar que hace un par de semanas el Ford Mugarri ya logró batir al conjunto vizcaíno de Basauri, por lo que hoy volverá a intentarlo ante los oñatiarras.