Peligros derivados de la celiaquía no tratada

El pedíatra gastroenterólogo murciano David Gil revelaba recientemente que uno de cada 200 o 250 niños son celíacos en la actualidad. La proliferación de la celiaquía obedece tanto al aumento de la frecuencia de las enfermedades autoimnunes en general como a los avances en el diagnóstico temprano de esta intolerancia.

Los síntomas generales son las diarreas, la irritabilidad, la falta de peso, los vómitos o el dolor abdominal, pero otros no tan clásicos son el dolor óseo o articular, la anemia crónica, el estreñimiento, los abortos repetitivos y la depresión o no tener, incluso, ningún síntoma en absoluto. Así ha subrayado que una celiaquía no tratada puede derivar en un linfoma intestinal o complicación como la osteoporosis.