Dos victorias, un empate y tres derrotas para los equipos de Arrasate

Los resultados han sido variados en la última jornada. Algunos han mantenido con la victoria el liderato, otros se han tenido que conformar con el empate y algún otro ha perdido puntos necesarios a estas alturas de la temporada. Los únicos en lograr el triunfo han sido los chicos de Igor Isasi de rugby y las chicas del Regional del Mondra. Arrasate Rugby visitó el sábado a su rival más directo, el Elorrio, de donde regresó con los puntos tras superarles por 17-23. Fue un enfrentamiento muy igualado en el que los ensayos tardaron en llegar. Si bien el conjunto vizcaíno se adelantaba en el marcador, los arrasatearras pronto tomaron ventaja antes del descanso. Durante la segunda parte fue un tira y afloja continúo hasta que el conjunto de Elorrio se quedó con uno menos en el campo. Arrasate Rugby aprovechó para ponerse por delante y mantener esa ventaja jasta el final. Con este triunfo, el conjunto de Isasi mantiene una ventaja de 10 puntos en el liderato ante un Elorrio que todavía tiene un partido por disputar. Ahora quedan tan sólo dos encuentros para finalizar la primera fase de la campaña, el próximo ante Hernani y el segundo ante Arratiko.

La victoria también fue para las chicas de Ezkurra, que superaron al Ilintxa por 1-2. Este ha sido el penúltimo partido de la primera fase para el Mondra, en la que las arrasatearras ocupan la cuarta posición con 23 puntos en total. En tercer y segundo lugar se encuentran Mutriku y Anaitasuna con diez puntos más y Arizmendi es líder con 42. Y contra estas últimas juegan esta semana, antes de pasar a la segunda fase de la temporada.

Los que se tuvieron que conformar con el empate fueron los chicos de Josu Zubia, que visitaron al Ordizia en el campo Altamira, escenario de un encuentro que finalizó en tablas (0-0), un empate y por tanto un punto para un Mondra que lleva ocho jornadas sin caer. El empate le mantiene en el tercer puesto, con 34 puntos, a cuatro del Hernani y seis del Anaitasuna. Esta semana los arrasatearras se enfrentan en casa al Aloña, que llega en décimo cuarta posición.

Y las derrotas han sido para el Mondragon Unibertsitatea, Mondrate y Ford Mugarri. Los morados pelearon ante el Easo hasta el último segundo pero finalmente el maracor se decantó por los donostiarras (71-75). No lo han logrado pero este partido supone una motivación de cara al siguiente, ante Tolosa.

Mondrate ha sufrido por su parte la segunda derrota de la temporada. Ha sido ante el Lauburu por 2-0. A pesar de todo, continúan en el liderato con cuatro puntos de ventaja con The Nest Zerbezeria. Y finalmente, el Ford Mugarri, que no pudo ante el Muskiz y cayó derrotado por 30-28. No han logrado los puntos pero mantienen la cuarta posición.