Asaltan el ayuntamiento con llaves sustraídas y no roban nada de valor

Un insólito asalto llave en mano ha dejado perplejos a los responsables municipales. Ocurrió durante la madrugada del sábado al domingo cuando uno o varios desconocidos se colaron en el edificio consistorial por el sencillo método de abrir la puerta. No tuvieron necesidad de forzar cerraduras ni apalancar puertas. Tenían en su poder un juego de llaves que habían sustraído previamente no se sabe ni dónde ni cómo. Con ellas se habían introducido un par de días antes en el mercado de abastos, donde al parecer el botín fue exiguo. El siguiente objetivo sería el mismísimo edificio consistorial, al que accedieron abriendo la puerta de recepción, situada en los soportales.

Sin alarmas que pudieran alertar de su intrusión o ni cámaras para delatar su identidad, los asaltantes accedieron discreta y limpiamente a la primera planta del edificio, y allí se cebaron especialmente con los despachos de la alcaldesa, de su secretaria y de la secretaria general del consistorio. La regidora María Ubarretxena halló su oficina «completamente revuelta y con todos los cajones y armarios abiertos y su contenido esparcido por el suelo» cuando el domingo por la mañana fue alertada del suceso.

Fue una patrulla de la Policía Municipal la que descubrió la fechoría. En el transcurso de su ronda nocturna, en torno a las 05.00 de la madrugada del domingo, los agentes se percataron de que la verja metálica de la puerta de la recepción del ayuntamiento -la más próxima a Iturriotz- permanecía abierta. Obviamente, los ladrones ya había volado.

Lo que aún se desconoce es el botín que obtuvieron de su asalto al ayuntamiento. La alcaldesa Ubarretxena mostraba su perplejidad ante una acción que a primera vista no parece atribuible a vulgares ladrones al uso. Decía la regidora que los cacos se dejaron lo que en apariencia podrían ser para ellos objetos apetitosos, como una cámara fotográfica o las insignias de plata que tradicionalmente se impone a los concejales al término de la legislatura.

Tampoco los ordenadores y otros equipos electrónicos de cierto valor despertaron el interés de los ladrones, según la alcaldesa. La regidora arrasatearra no se explicaba el objeto de este asalto. Aseguraba no «echar en falta» ninguna documentación y resaltaba que en «mi despacho no guardo ninguna información confidencial, y de hecho nunca cierro con llave ni la puerta ni los armarios y archivadores de mi despacho».

El asalto está siendo investigado por la Ertzaintza, que ha tomado huellas dactilares para tratar de identificar a sus autores.

Pero sin duda la gran interrogante, que la regidora omitió desvelar «por razones de seguridad», es cómo han podido estos ladrones hacerse con un juego llaves de diversas instalaciones y edificios municipales.

Este hecho obligará al ayuntamiento, señalaba la alcaldesa, a «cambiar todas las cerraduras» para prevenir que se produzcan más asaltos por parte de estos delincuentes que guardan las llaves de no se sabe bien cuántas dependencias municipales.

María Ubarretxena anunció asimismo que se «incrementarán las medidas de seguridad de los espacios y edificios públicos de nuestro municipio». La regidora no concretó en qué consistirán dichas medidas, más allá de cambiar las cerraduras.

Pero sin duda llama la atención de los expertos en seguridad que a día de hoy ningún edificio público municipal, salvo el Polideportivo de Musakola y los ascensores públicos, cuente con cámaras y sistemas de alarma más eficaces.