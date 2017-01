18.500 kilos de ropa para Grecia

Cuadrillas de jóvenes que se dieron cita para recoger una camioneta de ropa y entregarla, furgonetas llegadas de otros territorios, auxiliares y médico de guardia que dedicaron el tiempo libre que tenían, un señor que se presentó con el bizcocho casero calentito para que desayunaran todos los que estaban trabajando en la campaña, ánimos a los voluntarios de la gente que entregaba las bolsas, una pareja de SOS Errefuxiatuak que vinieron de Bilbao, un señor que trajo 1.000 pares de calcetines, una señora que que se despedía de su abrigo favorito con un beso. Muchos, han sido muchos, los que se han acercado al Hospital Aita Menni para colaborar en la recogida de ropa de invierno que irá a parar a las personas procedentes de Siria, refugiadas en los campos de las islas griegas.

En total Aita Menni ha logrado recoger 18.500 kilos de ropa y calzado en los centros de Durango, Arrasate y Bilbao. Concretamente, en Arrasate han conseguido 9.680 kilos de ropa (1.920 de calzado y 7.760 de ropa), en Durango se han donado 6.580 kilos (1.080 de calzado y 5.500 de ropa); y en Bilbao 2.300 kilos (900 calzado y 1.400 de ropa). Aitta Meni se hará cargo ahora, este mismo mes, de la entrega del material a diferentes ONG. Lighthouse Relief (Suecia) y Mo chara (Irlanda) se harán cargo del envío de 500 kilos de ropa; SOS Refugiados enviará 7.400 kilos (3.900 de calzado y 3.500 de ropa) y también alimentos que han sido recogidos para la causa y Galdakao Boluntarioren Gizartea Elkartea (GBGE) llevará 7.450 kilos.El proceso de selección de la ropa adecuada para las necesidades reclamadas desde los distintos campos de refugiados (ropa de hombre, especialmente zapatos de las tallas 42 a 44, calcetines y pantalones) ha hecho que parte de lo recogido no se considere óptimo para su envío. Aproximadamente un 17,3 por ciendo de lo recogido no será enviado a Grecia. Su destino será Caritas ( 3.210 kilos).

Agradecimientos

Las palabras no pueden ser otras que de agradecimiento. El responsable de Solidaridad del Hospital Aita Menni, Egoitz Zabala Sagarna, ha destacado que la campaña ha «sido un éxito y que las previsiones iniciales se han desbordado». En este contexto, desde el Hospital Aita Menni quieren agradecer «profundamente» la colaboración de todos los que han participado. En concreto, desde el centro sanitario destacan, que «en el apartado de agradecimientos son muchas las personas que a título individual habéis colaborado en esta campaña, no solo aportando ropa sino también dinero (1.610 euros). Queremos daros la gracias a todos y a todas. Gracias en nombre de los destinatarios, de los voluntarios y trabajadores porque se han emocionado con vuestra solidaridad». «Gracias también a Lighthouse Relief y Mo Chara por iniciarnos en esta aventura tan maravillosa. A los asturianos SOS Refugiados y la Fundación SEUR por implicarnos en el envío urgente de calzado, a Galdakao Boluntarioen Gizarte Elkartea (GBGE) por gestionar los almacenes de Galdakao y organizar los contenedores, a Ongi Etorri Errefuxiatua por su ayuda en los momentos de crisis. También gracias a las empresas Cartonajes Arregi y Cartonajes Eibar por el suministro de materiales de embalaje, a la gente de Arratia, Galdakao, Bakio, Gernika, Bergara, Salinas de Ibargoiti y Zeberio que organizaron puntos de recogida y a la Mancomunidad de Aguas de Pamplona». Agradecen de la misma forma a los Ayuntamiento de Lakunza y Berriz, Iglesia Evangélica de Durango, Fagor y Kirol Bideak por sus donaciones de ropa, a Cáritas por «estar para lo que fuese necesario como siempre», a la Fundación Benito Menni por su apoyo y financiación de un contenedor y a las empresas GSR y Ategi de la corporación Mondragón (MCC) por colaborar en la financiación del transporte interno hasta los almacenes de Galdakao (GBGE) y el transporte marítimo. «Agradecimiento especial también a la oficina de Eibar de La Caixa y a Tabirako Jai Elkartea por sus aportaciones económicas». Desde Aita Menni, también quieren dar las gracias a la Comunidad de Hermanas Hospitalarias de Arrasate. «Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que dentro y fuera de su horario se han entregado, a los voluntarios por su trabajo diario en la clasificación, agrupación y empaquetado de ropa sin el cual esta campaña no hubiera sido posible».

Son muchos los nombres y apellidos de personas que han puesto su granito de arena, una vez más, para ayudar desinteresadamente a los refugiados, que siguen intentando sobrevivir en los gélidos campos de las tierras griegas. Una vez más las personas han mostrado su generosidad ante la cruel situación de miles de personas que huyeron de la guerra y se encontraron con otra, un 'guerra' conocida ya como 'la vergüenza de Europa'.