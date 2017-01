Final Four de basket júnior masculino y cadete femenino

Iturripe sigue siendo el punto de encuentro de muchas selecciones. Si en Navidad fueron las selecciones vascas de balonmano, ahora le toca el turno al baloncesto. Mañana y el domingo Arrasate acogerá las Final Four de categoría júnior masculino y cadete femenino. Los campeones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y los subcampeones de Gipuzkoa serán así los protagonistas este fin de semana en estas finales, cuyo premio es una plaza en la A-1 de la Liga Vasca. Todos los equipos participantes en esta Final Four ya han conseguido el premio de disputar la Liga Vasca que se iniciará a partir del fin de semana del 21 y 22 de enero. Pero lo que ahora está en juego es que dos equipos, el campeón de cada categoría, tendrá el aguinaldo de jugar la A-1. Esta plaza tiene un premio añadido ya que otorga directamente la plaza en Liga Vasca para la próxima temporada. En ambas categorías habrá representante del club Ointxe, ya que ambos equipos han finalizado brillantemente en primer lugar en la Liga Territorial de Gipuzkoa.

Mañana. Easo vs Baskonia B (10.00); Mondragon Unibertsitatea vs Loyola Indautxu (12.00); Askatuak vs Paules (16.00); Mondragon Unibertsitatea vs Araski (18.00). Los partidos del sábado serán en Musakola.

Domingo. Final femenina a las 1200 horas y final júnior a las 18.00 horas en Iturripe.