El mercado de los sábado arrancará en Biteri el día 14

Un decena de puestos ambulantes de alimentación (frutas, repostería, patés...) estrenará el próximo sábado 14 de enero la primera plaza del mercado sabatina que se celebra en Biteri. Bajo la pérgola o cubiertos por su propios toldos, estos vendedores ambulantes participan en una iniciativa experimental que tiene por objeto estudiar durante el curso de un año si esta fórmula es o no viable. El Ayuntamiento entiende que puede existir una demanda de consumidores que por razones laborales no pueden comprar el miércoles ni el viernes en la plaza del mercado. El tiempo demostrará si la plaza del sábado es viable o no.