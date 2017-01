Un 2016 excelente y un 2017 prometedor para Eneko Carrascal

15.09, 7.24, 1.87. No son meros números. Estas cifras significan mucho para el atletismo arrasatearra y en concreto para Eneko Carrascal. Ha finalizado 2016 con un esguince en su tobillo izquierdo, de «grado bastante alto», que le tendrá en reposo una semana y media, pero el cerrajero ha cerrado un año redondo. Cuatro oros, dos en triple y dos en longitud, en los campeonatos de España de pista cubierta y aire libre. Sus marcas personales en triple son de 15.09 en pista cubierta y 14.93 en aire libre, y en longitud alcanza los 7.24 y 7.11 metros.

El atleta, que acaba de cumplir los dieciocho, recuerda de forma especial la marca lograda en Salamanca, en el campeonato de invierno. «Hasta el último salto iba segundo detrás de mi rival y gran amigo Iñigo Unceta, y en el último salto logré superarle, quedando campeón. Hubo un 'pique' buenísimo que hizo que tanto Iñigo como yo tuviésemos que mejorar nuestras marcas personales para quedar primero y segundo». «La sensación -recuerda Carrascal- fue de satisfacción total ya que entrenamos muchos meses y muy duro, y ver reflejado todo eso en los campeonatos importantes es una sensación magnífica e inmejorable».

Carrascal es sin duda el atleta local más polifacético. No solo destaca en triple y longitud, sino que se atreve igualmente con el salto de altura (1.87) y los 100 y 200 metros. Pero su relación con el atletismo juega a dos bandas. «Sin duda mi mejor modalidad es el triple salto, aunque por ahora no es la que más me gusta. Disfruto mucho pero es muy agresiva para las rodillas y espalda por lo que intento no saltar muchas veces en competiciones, solo en las más importantes. Con la modalidad que más disfruto es con la de longitud ya que no es tan agresiva y me permite saltar varias veces en temporada».

La temporada de pista cubierta para este atleta que inició su carrera deportiva a los 13 años con Arrasate Kanpanzar Atletiko Taldea, acaba de despegar, y él lo ha hecho saltando por encima de los 7 metros en longitud y 15 en triple. «Ahora solo tengo en mente recuperarme rápido del tobillo y volver a empezar a entrenar tal y como lo estaba haciendo antes de la lesión ya que me notaba muy fuerte físicamente». Su principal objetivo este año es «acudir a los campeonatos Europeos», que serán esta vez en Italia. «Se que no será fácil pero estoy entrenando duro para conseguirlo y sería maravilloso poder ir con la selección española una vez más». No tiene «ninguna marca en mente». Solo quiere «seguir mejorando marcas y seguir estando en los primeros puestos» de los campeonatos nacionales. «Será muy difícil pero me gustaría que dentro de unos años, siendo sénior, pudiese llegar a las marcas de Iñigo Uribarren», su mayor referente y ejemplo a seguir.

La mirada en Estados Unidos

Pero no solo está Italia entre sus retos. Si el 2016 ha sido bueno, 2017 también promete. Si Carrascal espera competir con la selección en Italia, lo que viene después también será un gran reto y experiencia para el joven arrasatearra. Sus estudios se compaginarán con el atletismo en Estados Unidos. Este será el siguiente destino al que viaje Carrascal. Lo hará en agosto para comenzar allí la carrera.

Será a través de una empresa dedicada a orientar en becas deportivas estadounidenses. «Al principio, me pareció una locura pero después de pensarlo un rato vimos que era la única forma de poder compaginar el deporte con los estudios. Aquí, sería casi imposible poder sacarme la carrera al mismo tiempo que sigo entrenando ya que las ayudas allí son muchísimo mejores». Sus deseo es estudiar la carrera allí y continuar entrenando al igual que lo hace ahora.

Eneko Carrascal es admirado ya a nivel autonómico y estatal, pero el joven atleta lleva a Arrasate Kanpanzar en su corazón. Aquí se inició en el atletismo con tan solo 13 años y le queda todavía una carrera prometedora vaya donde vaya. El club le ha homenajeado al final de año por sus cuatro oros en los estatales y él les responde con igual cariño y admiración: «En Mojategi hay gente muy buena como los conocidos pertiguistas Malen Ruiz de Azua e Istar Dapena y no tan conocidos pero con muy buenas marcas como Ibai Fernández, el 'récordman de la velocidad corta de Arrasate' que al igual que yo este año es júnior de primer año, y Mikel Agirre un poco más joven que nosotros pero muy prometedor. Todo esto se debe al buen trabajo de Fernando Zufiria, mi entrenador Mikel Uribesalgo y Jonatan Pérez el entrenador de los pertiguistas. Todos y cada uno de los que van a Mojategi siempre se prestan a ayudar a todos a mejorar nuestros entrenamientos».