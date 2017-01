El Ayuntamiento asume el «error» y restituirá el mural por Joseba Iglesias

El borrado «involuntario» del mural en memoria de Joseba Iglesias se produjo como consecuencia de un «malentendido» y el Ayuntamiento ha expresado su intención de restituir la pintura urbana realizada en homenaje a este joven montañero y espeleólogo fallecido en Udalatx en 2010.

El gobierno municipal PNV-PSE ha anunciado que propondrá a las personas que en su día crearon el citado mural junto con Besaide Mendizale Elkartea que «diseñen y elaboren un nuevo mural en homenaje a los mendigoizales de Arrasate fallecidos en el monte».

El consistorio no ha designado ningún emplazamiento donde realizar el nuevo mural, e invita a sus creadores a que propongan la localización que consideren más idónea, sin excluir la fachada lateral del frontón Uarkape donde originalmente se pintó el mural en recuerdo de Joseba Iglesias.

El gobierno municipal PNV-PSE asume el «desafortunado error» que ha supuesto la «retirada involuntaria» de este mural que desde 2010 decoraba la entrada al gaztetxe. Y «lamenta» el «pesar causado a familiares y amigos».

El malestar generado por esta actuación se ha plasmado en cartas como la que ayer firmaba Alberto Encinas en esta crónica local. Encinas vinculaba la supresión de este mural con la controversia que ha rodeado a la promulgación de la Ordenanza de Limpieza, «esa que trata de recortar la libertad de expresión e imponer el silencio de las paredes, salvo cuando se realiza a base de talón, y que ha empezado a sembrar la semilla de la crispación en nuestro pueblo y ayer, un 'descuido', en el mejor de los casos, o por falta de sensibilidad y respeto en el peor, extendió su mordaza y cubrió el mural en recuerdo y memoria» de Joseba Iglesias.

Dirigiéndose a la alcaldesa y al concejal delegado de obras y servicios, Encinas afirmaba «poder llegar a entender que tapen pintadas con expresiones irrespetuosas y contra el honor de las personas y colectivos». Pero que «tapen murales que no ofenden me parece vergonzoso y si se trata como en este caso, de un mural en memoria y recuerdo de una persona, entonces ya me indigna».

Desde el consistorio han explicado que la celebración del Parque Navideño Infantil 'Txikilandia' que se celebra estos días en el frontón Uarkape con la asistencia de cientos de niños «trae consigo actuaciones de limpieza y adecentamiento del citado frontón». Un «malentendido por parte de los operarios de limpieza» ha sido la causa de la retirada -el pasado viernes 30- del mural realizado en 'auzolan' por familiares y amigos del joven espeleólogo arrasatearra Joseba Iglesias.

El gobierno municipal, señalan desde el Ayuntamiento, se puso durante la misma tarde del viernes «en contacto con algunas de las personas que participaron en la elaboración del mural» para ofrecerles una explicación de lo ocurrido.