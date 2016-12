Torneo 3x3 y partidos de infantiles, el lunes en la cancha de Iturripe

Mientras que la competición oficial se toma un merecido descanso en estas vacaciones invernales, el deporte no descansa. Llega el turno de los torneos y en Arrasate, concretamente en Iturripe, se celebra como siempre el Torneo de Navidad organizado por el club de baloncesto Ointxe! Este año en cambio, llega con cambios. En pasadas ediciones el campeonato se centraba en partidos de categoría júnior y esta vez, serán los más jóvenes los que lo protagonicen. El Torneo además se festejará en una sola jornada y no en tres como de costrumbre. Tendrá lugar el próximo lunes, 26 de diciembre, en Iturripe.

Por la mañana, equipos de categoría alevín y benjamín disputarán el torneo 3x3. Podrán inscribirse por la mañana, de 9.30 a 10.00 horas, formando grupos de tres a cinco jugadores cada uno. En caso de que algún niño o niña no tenga grupo y quiera participar, será bien acogido por los demás. El torneo despegará a las 10.00 horas y finalizará hacía las 14.00 horas. Los partidos vespertinos darán comienzo a las 15.30 horas, enfrentamientos de categoría infantil en este caso entre los conjuntos de Arrasate, Beasain y Zast de Zarautz. De 15.30 a 16.30 horas se enfrentarán Mondragon Unibertsitatea B contra C en féminas, y Mondragon Unibertsitatea A y Beasain. Luego (16.30 a 17.30) será el turno de los chicos. Mondragon Unibertsitatea A contra Beasain, y Mondragon Unibertsitatea B contra Zast. Tras la primera fase se disputarán las semifinales y finales. Primero las chicas y luego los chicos. Este año faltará para poner la guinda del pastel al torneo, el tradicional Clinic. El club se puso en contacto con el técnico Porfi Fisak, que mostró su agrado de participar en el evento, pero el día 26 no podrá acudir por lo que continuarán en contacto con él para concretar una nueva fecha para el próximo año. Lo que no faltará será la música, los pintxos calientes y el buen ambiente como siempre. No será este el único torneo de Navidad. Las chicas de fútbol del Mondra participarán en el Torneo navideño de Aretxabaleta, y el Mondra celebrará como siempre el Torneo Txelis de Infantil Txiki. Será el día 31, de 9.30 a 14.00 horas y en él participarán 250 niños repartidos en 16 equipos.