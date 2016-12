Veinticinco años de 'txerri-dantza'

La interpretación de la coreografía característica de Santamasak, la 'txerri-dantza', revistió ayer una especial significación. Sus creadores, el músico José Ramón Vitoria y el bertsolari y escritor Jon Iñaki Izarzelaia, asistieron a la vigesimoquinta edición de este baile popular para recibir el homenaje que les tributó Santamas Komisiñua y el numeroso público que se dio cita a mediodía en la plaza. Izarzelaia agradeció la cortesía enmarcando la creación de la 'txerri-dantza' en el contexto de florecimiento cultural surgido 25 años atrás. De aquella época data asimismo otra de las representaciones coreográficas más admiradas por el público: la 'errementari-dantza' de la víspera de San Juan, obra asimismo de Vitoria e Izarzelaia.

Hortalizas. 1ª Ane Gorosabel (Arrasate) 250 euros y trofeo; 2ª Ezozi Etxebarria (Soraluze) 200 euros. Fruta. 1ª desierto 250 euros y trofeo; 2ª Pakea Galdos (Gabiria) 200 euros. Mejor puesto local. 1ª Arantza Olabe (Enuzketa, Gesalibar) 250 euros y trofeo; 2ª María Arana (Ikutixo, Uribarri) 200 euros; 3ª Mariasun Iturbe (Etxebarri, Bedoña) 150 euros. Mención especial a la variedad de productos de caserío y pan: Dominga Galdos (Artazubiaga, Bedoña) 150 euros. Mención especial a hortalizas ecológicas: Rakel Pérez de Arenaza (Askasibar, Mietzerreka) 150 euros.

El músico José Ramón Vitoria emplazó al público asistente a «vernos aquí mismo en el 50 aniversario» de la txerri-dantza.

Este fue sin duda uno de los momentos álgidos de una jornada de Santamasak que arrancaba bajo el paraguas y, quizá por ello, restó afluencia de público. Fueron varios los vendedores que coincidieron en valorar que ayer había «menos gente que en anteriores ediciones». Por las calles del centro se podía transitar sin ahogos y disfrutar de los más de doscientos puestos de venta -incluidos los callejeros que se agolpan en Garibai- que ofrecían productos de alimentación y de artesanía de todo tipo. Pero la menor concurrencia no restó ventas, como aseguraba la baserritarra Ane Gorosabel, ganadora del concurso de hortalizas. Confesó que había hecho «más que en un viernes ordinario en el mercado», y entre los productos más demandados mencionaba el chorizo casero y las verduras estacionales, como los puerros, la berza, la col lombarda o unos tempranísimos ajos frescos, toda una delicatessen de talla aún minúscula. De lo que no pudo surtir a los clientes fue de hortalizas de hoja verde, como espinacas, acelgas, achicoria o escarola. Y no porque no las hubiera plantado. «Es que los corzos me devoraron toda las plantas» aclaraba Ane. La alambrada de 1,60 metro de altura en torno a la huerta no le ha bastado para contener a estos pequeños cérvidos que proliferan por nuestros bosques.

Entre los artesanos también reinaba la satisfacción por las ventas efectuadas, como aseguraba la atxabaltarra Ainhoa, quien junto con la arrasatearra Miriam regentaba un puesto de marroquinería y arte en cuero y en macramé. Llaveros, pendientes, collares y gargantillas encabezan las ventas.