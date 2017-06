Anje Duhaldek kantaldia eskainiko du jaietako domekan, uztailaren 16an, Herriko plazan Anje Duhalde Antzuolako jaietara etorriko da. / MICHELENA JOSEBA LEZETA antzuola. Miércoles, 28 junio 2017, 07:30

Jai batzordeak zehaztu du aurtengo herriko festetako egitaraua. Aurrekoen antza badu ere, badira berezitasunak. Horrela, Errobi eta Akelarre taldeetako kide izandako Anje Duhaldek kantaldia emango du domekan, uztailaren 16an, arratsaldeko lau eta erdietan. Herriko plazan egingo da saioa.

Egun eta leku berean, baina eguerdiko hamabi eta erdietan, herri kirol jaialdia ikusi ahal izango da gizon-emakume bikoteen artean. Ai-tzol Atutxak eta Irati Astondoak osatuko dute bat; Ugaitz Mugerzak eta Karmele Gisasolak bestea. Zortzi enbor ebaki, trontzan egin, txingak eroan eta korrika ariko dira. Inaxio Perurena, Iñaki handiaren semea, harri jasotzen ariko da ekitaldi berean.

Gauetako musika saioei dagokienez, honako zerrenda prestatu dute antolatzaileek: uztailaren 13an, eguena, Bentazaharreko mutiko alaiak; 14an, egubakoitza, Asea eta Oharkabe txosnetan; 15ean, zapatua, Obaneukerekin erromeria plazan eta kontzertua txosnetan Zartakok, Batek dakik eta DJak; 16an, domeka, Fan & Go.

Ohi bezala, Bergarako Bandak ere izango du kontzertua Zurrategin, Alfredo González Chirlaqueren zuzendaritzapean. Zein pieza joko dituen ere zehaztu dute: 'Lagartijilla' pasodoblea, 'The lord of the rings', 'Vals nº2'. 'Los euskaros' suitea, 'Highland rhapsody' eta 'México'.

Bestalde, bertan behera geratu da domeka arratsaldean egitekoa zen goitibehera jaitsiera.

Futbol taldearen multzoa

Antzuolako futbol talde nagusiak badaki zein aurkari izango dituen Gorengoen mailan hurrengo denboraldian: Zestoa, Soraluze, Eibar Urko, Lagun Onak, Ikasberri, Idiazabal, Zumaiako, Tolosa, Mondragon, Aretxabaleta, Beasain, Ordizia, Elgoibar eta Aloña Mendi. Bigarren multzoan sartu du Gipuzkoako Federazioak. Irailaren 17ko asteburuan hasiko da liga. Lehen sailkatua zuzenean igoko da eta azkenengo hirurak jaitsiko dira.