Los Andramaixak llegan cargados de interesantes novedades Arranque festivo. El 'Ikurriñari Agurra' anuncia el inicio de los Andramaixak. / JOXEBI Como es costumbre desde hace seis años, la fiesta comenzará hoy sábado en la zona de las txosnas de Azbe JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 13 agosto 2017, 10:06

Los Andramaixak 2017 comenzarán mañana como es tradicional con el toque de campanas a las 16.00 horas. A continuación se disputará la XXXVIII edición del campeonato de mus en Herriko plaza. A las 17.30 habrá una actividad en la cancha del Arlutz para los más pequeños. Se trata de las 'Barcas locas'. Se recomienda ir en traje de baño.

Pero el inicio oficial del los Andramaixak será como siempre a las 19.00 con el tradicional 'Ikurriñari agurra' acompañado por Aretxabaletako Abesbatza, y los dantzaris de Leizarra musika eskola. A continuación se leerá el pregón y se lanzará el txupinazo, este año a cargo de un representante de la UDA. Para finalizar se lanzarán desde la balconada del edificio consistorial confettis y serpentinas. A continuación saldrán los gigantes y cabezudos acompañados por el grupo de dulzaina y gaita 'Haizedoinu' de Basauri. A las 20.00 se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción la tradicional Salve, en la que cantará Aretxabaletako abesbatza. A las 22.00 música a cargo del DJ 'Andoni mugitzen nau' en herriko plaza.

A las 23.00 horas llegará uno de los espectáculos más atractivos de los Andramaixak. Se trata de la actuación callejera del grupo Efimer con su 'The dance of the death'. Con la ayuda de mil efectos y un esqueleto de 5 metros de altura, 6 enérgicos personajes armados con sus instrumentos irrumpirán en la calle para transformar el concepto de música en directo. Como señala un responsable del grupo Efimer «se trata de una estructura móvil llena de artilugios, objetos singulares, luz, música inédita y pirotecnia son algunos de los ingredientes que podréis encontrar si los acompañáis en su viaje por la ciudad!. Sin más pretensión que la de mover el esqueleto, y dar un punto de libertad a la vida, llega The Dance Of The Death».

Objetos singulares, luz, música y pirotecnia... en un espectáculo programado para la noche del lunes

Día de Andra Mari

El martes se celebrará la festividad de Andra Mari, comenzando a las 10.00 horas con la diana a cargo de la banda de txistularis de Aretxabaleta. A las 11.00 habrá partidos de pelota de las promesas atxabaltarras. A las 11.45 se cumplirá la tradición con la procesión con las imágenes de Andra Mari y San Roque. A las 12.00 Misa Mayor. La Corporación Municipal asistirá a la misma, y tras el acto religioso saldrá acompañada de la banda de txistularis, con el ya tradicional Alkatesoinua. A las 12.30 horas, espectáculo infantil con Ameztu Produkzioak y su trabajo 'Organik', en Herriko plaza. A las 13.30 horas la banda de Milagro volverá a ofrecer su tradicional concierto en Durana kalea.

La fiesta, hoy en las txosnas

Desde hace unos años, los Andramaixak comienzan un día antes de lo tradicional. Y lo hace con el programa de actividades que preparan desde las txosnas. Es el sexto año que lo realizan. Como en años anteriores, la mayoría de los actos previstos se realizarán en la zona de la antigua empresa Azbe y Zubia.

Los Andramaixak 2017 comenzarán como el pasado año, con la iniciativa 'Zuk egin nik jan'. Será a partir de las 14.30. Para ello los organizadores de esta actividad piden que se lleve comida, y ellos la prepararán en las parrillas. A las 18.00 habrá un taller de circo para niños. A las 20.00 horas, y como ya es tradición, se subirá el 'Tomate mozkorra' y se lanzarán los cohetes del inicio festivo de las txosnas. A las 21.00 habrá un pintxo pote artístico y a esa misma hora, concierto de rock en el escenario que se montará junto a Azbe, con los siguientes grupos: D-Skarga, Txerrikumeak, HKB, Gatributu y Criminal Remains. Y a partir de las 02.00 música con el DJ Bull.

Sound System gaua

Las actividades programadas para las txosnas continuarán mañana a las 14.30 con la 'gazte bakkaria' y a continuación juegos. A las 18.00 'mikro irekia'. A las 20.00 elektrotxaranga y a las 21.30 comenzará la Sound System gaua.

Para el día 15 se anuncia a las 18.00 cuentos del mundo. A la 01.00 concierto a cargo de The Big Mac y a las 03.00 carrera de culeros, tangas y calzoncillos. El día 16 será la Elkartasun bazkaria y a continuación canciones mexicanas. A las 20.30, Wood String, y a las 22.00 concierto con los grupos: Krisis, The Gratix y Joxe Replay. Para el último día festivo, el del 17, a las 11.00 habrá un hamaiketako. Después de la tradicional comida popular se organizarán los juegos entre cuadrillas. A las 18.30 habrá un taller de flamenco. A las 00.00 baile a cargo de Batek Daki y karaoke y DJ Txekorra.