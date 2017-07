Ya está abierta la piscina municipal del polideportivo Se abrió el lunes y se cerrará el 3 de septiembre, y el consistorio pide a los vecinos que se respete la normativa J. RAMOS eskoriatza. Miércoles, 5 julio 2017, 00:09

La piscina exterior del polideportivo Manuel Muñoz, para uso de niños y niñas de entre 0 y 6 años está abierta desde el pasado lunes y permanecerá abierta hasta el día 3 de septiembre.

El horario que se ha establecido para su uso será de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.45 a 12.45 y de 16.00 a 19.00 horas y los domingos de 10.45 a 12.45 horas.

Respetar las normas

Desde el consistorio municipal se especifica cual es la normativa para el uso de la piscina con el fin de que el funcionamiento de la misma sea el correcto, además solicita «a todos los usuarios» que hagan un buen uso del servicio de piscinas «y que respeten las normativa vigente».

Desde el Ayuntamiento recuerdan que «los menores de 8 años deben de estar acompañados por un adulto. Camina descalzo por la hierba, por favor. Está prohibido fumar. Está prohibido introducir cualquier material de vidrio en el recinto. Usa las papeleras selectivas, mantengamos limpia nuestra instalación entre todos. No se puede jugar con el balón. Hay una zona equipada de juego. No se puede acceder a las zonas de las piscinas con mochilas. Saltar, empujar o correr cerca del agua puede ser peligroso, por lo que queda prohibido. No podrás acceder y circular con patines, patinetes y bicicletas. Y obedece siempre al socorrista».