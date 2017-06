La prevención, la mejor manera de combatir los incendios

El fuego está siendo protagonista estos días en diversos lugares: la torre Grenfell en Londres, los incendios de Portugal y Mazagón, o incluso en viviendas. Recientemente se produjo también otro en una casa de Aretxabaleta, porque se prendió fuego una secadora de ropa. Los bomberos de Zubillaga acudieron a extinguirlo como cada vez que reciben una llamada de auxilio por numerosas circunstancias.

CONSEJOS BÁSICOS PARA EVITAR INCENDIOS



-En domicilios: Apagar los aparatos eléctricos cuando ya no se usan y desconectar todos los enchufes no necesarios, cuando se va a la cama. No dejar en la cocina al fuego ni cazuelas ni sartenes. Las habitaciones que tengan gas deben estar bien ventiladas. No dejar encima o cerca de los radiadores o estufas, ni ropa ni nada inflamable. No fumar en la cama, ya que muchos de los incendios comienzan ahí. Si huele a gas, abrir las ventanas para ventilar y llamar rápidamente a un técnico oficial. No dejar ni mecheros ni cerillas al alcance de los niños. No sobrecargar los enchufes. Instalar detectores de humos en la vivienda. Tener un extintor en el domicilio.

-En el exterior: Hay que procurar no hacer fuego en el campo, ni quemar los rastrojos o hacer barbacoas, sobre todo en las épocas de mayor riesgo de incendios, del 1 de junio al 1 de noviembre. No arrojar ningún tipo de objeto de combustión como colillas o cerillas, ni materiales susceptibles de iniciar un incendio, ni vidrios, papeles o plásticos. Conocer bien el terreno por donde se transita, para saber las carreteras o caminos alternativos para poder huir. Si se produce un incendio llamar al 112.





CÓMO SE DEBE ACTUAR EN CASO DE INCENDIO



-En domicilios: Hay que confinar el fuego. Cerrar las puertas. Sobre todo en la que se ha producido el incendio, porque así se ahoga el fuego. Protegerse del humo, que es el que causa la mayoría de las muertes, poniendo trapos húmedos en las rendijas. Agacharse lo máximo posible y ponerse un trapo húmedo en la nariz y boca para que no entren partículas. Si es un conato de incendio, intentar apagar el fuego con un extintor, si se dispone de él. No ponerse nervioso, hay que evacuar sin precipitarse. Si el fuego se produce en una vivienda por debajo de la nuestra hay que mirar si hay humo para poder salir, y si lo hay, lo mejor es no abandonar la vivienda. Llamar al 112 y avisar a los vecinos mientras se sale de la casa.

-En el exterior: Salir a zonas abiertas más desprovistas de vegetación. Tener el cuenta el viento para la propagación de las llamas. El lugar más seguro es una zona que ya se ha quemado. Si se va en coche cerrar las ventanillas e intentar huir a una zona fuera de peligro. Nunca ir hacia zonas de barrancos u hondonadas, ni intentar huir por laderas hacia arriba. Protegerse del humo ya que es el mayor causante de las muertes. Llamar al 112.