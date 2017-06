El Azkena Rock congrega a 35.800 personas

Las cifras de venta previa presagiaban que el XVI Azkena Rock iba a ser una más que buena edición. Alfonso Santiago, programador de Last Tour International, ya anunció que la organización esperaba moverse «en cifras récord del festival», puesto que preveían «estar por encima de las 35.000 entradas entre los dos días». Y así ha sido. Un total de 35.800 personas han pasado durante esas jornadas por el recinto de Mendizabala, según han comunicado los organizadores.

El sábado congregó a 17.100 aficionados al rock, que pudieron disfrutar en directo de la actuación del estadounidense Chris Isaak, en su único concierto en España; así como de la reunión en exclusiva de los suecos Union Carbide Productions.

A ellos, hay que sumar los 18.700 amantes de la música que el primer día del festival se reunieron para escuchar al mítico John Fogerty, cabeza de cartel de la noche, que entusiasmó a los asistentes con una sucesión de grandes éxitos, y repasó lo mejor de la discografía de la Creedence Clearwater Revival, «en un concierto muy esperado por el público».

Los 'azkeneros' pudieron también disfrutar esa jornada de los directos de bandas como The Hellacopters, Graveyard, HellsinglandUnderground, Cheap Trick y The Shelters. De igual modo, sorprendió la actuación de Pablo Und Destruktion en el escenario Trashville, «que gozó de un increíble ambiente durante toda la jornada».

The Beast of Bourbon

Eso sí, la organización ha querido subrayar que las actuaciones de Isaak y Fogerty «pasarán a la historia del festival como dos de los grandes momentos vividos en Mendizabala». Además, ha destacado el papel protagonizado por «bandas tan históricas como Cheap Trick, The Godfathers o The Cult·, así como «una reunificación muy especial como la de Union Carbide Productions» y la presencia de «artistas en pleno ascenso en su carrera como Michael Kiwanuka o The Shelters. El público ha celebrado la vuelta de The Hellacopters, tanto como los himnos de Loquillo, y se han podido disfrutar actuaciones sorpresa como las de Pablo Und Destruktion, Forastero o Crudo Pimiento», han detallado.

22 y 23 de junio

Por último, Last Tour International ha recordado que ya está en marcha la edición del Azkena Rock del próximo año, que se celebrará entre el 22 y el 23 de junio, y contará con la presencia de la emblemática formación australiana The Beast Of Bourbon, en su única fecha europea del año.