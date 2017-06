«Creo que estamos acertando con la fórmula de gobierno: trabajar y escuchar a la gente»

EAJ-PNV accedió en 2015 a la alcaldía de Eskoriatza de la mano de José Ramón Zubizarreta. Con 5 concejales de 11, está consiguiendo gobernar sin grandes sobresaltos y con objetivos claros en diferentes áreas, como la regeneración urbanística, el impulso de proyectos participativos e integradores y la convivencia entre diferentes.

-Tras dos años como alcalde, ¿qué balance hace del trabajo realizado?

-Creo que el primer logro ha sido conectar con los diferentes colectivos de nuestro pueblo. Considero que estamos acertando con la fórmula: trabajar duro y con ilusión, pero desde la humildad y escuchando a la gente, a las asociaciones del pueblo.

-Balance positivo en definitiva, pero también habrá puntos negros ¿no?

-Efectivamente, hemos pasado malos momentos con inundaciones en alguna anteiglesia o con el conato de incendio que hubo hace poco en Bidebarrieta... por suerte el equipo de profesionales del ayuntamiento ha sabido estar a la altura y hemos podido resolver estas situaciones. Otro de los problemas que yo creo que hemos sabido reconducir ha sido la relación con los partidos de la oposición. Al inicio de la legislatura tenían una actitud muy beligerante, pero creo que le hemos dado la vuelta al problema y, a día de hoy, las relaciones son bastante fluidas, escuchamos y aceptamos muchas de sus propuestas como el mapa del ruido, el estudio de precariedad, la mesa del comercio... como ejemplo te pondría que casi el 100% de los temas que llevamos a los plenos se aprueban por unanimidad.

-Hablemos de presupuestos. ¿Cuál es la situación financiera del Ayuntamiento? ¿Tienen capacidad para desarrollar los proyectos?

-La situación es buena. Desde el primer día pusimos el foco en la reducción del gasto corriente, para no malgastar dinero público. Un par de datos: cuando llegamos el gasto corriente ascendía a unos 2.850.000 euros y nosotros lo hemos bajado cerca de 100.000 euros, dinero que podemos destinar a realizar inversiones, mejorar los programas de ayudas, etc. Y nosotros no nos estamos endeudando, al contrario, estamos amortizando las deudas heredadas. En 2015, el Ayuntamiento tenía una deuda de más de 1 millón de euros. La estamos reduciendo y esperamos finalizar la legislatura con menos de 400.000 euros a deber. Eso en cuanto a los gastos. Pero es que, además, estamos trabajando en el capítulo de ingresos. Sin subir ni las tasas ni los impuestos, o hacerlo de forma muy moderada, estamos trabajando en la búsqueda de subvenciones. Sólo en 2016 conseguimos 450.000 euros en subvenciones de Gobierno Vasco y Diputación, como los 35.000 euros que nos dieron para el tejado y otras obras en Luis Ezeiza, los 20.000 euros para mejoras en accesibilidad o los más de 40.000 euros para mejoras en las anteiglesias.

-¿Y qué han hecho con ese dinero? ¿Considera que están cumpliendo el programa electoral?

-Nos presentamos con un programa de 10 puntos, donde se reflejaban muchas de las cosas que nos habían pedido en campaña empresas, colectivos y ciudadanos a título particular. El primer tema, el de las basuras, consulta popular y respetar lo que se decida, lo hicimos a los cinco meses. A continuación, el impulso a los barrios rurales. Tenemos un acuerdo con el partido de anteiglesias, hacemos reuniones en los barrios todos los años, y dotamos un presupuesto dedicado a mejoras que sube cada año, convenios para ayudas a las redes de agua o para iluminar caseríos aislados del núcleo, bocas anti-incendios. En el casco urbano, las mejoras las estamos articulando a través del plan de mejora urbana, hiriberritze plana, con más de 300 propuesta y el 90% realizadas: mejoras en accesibilidad, como las nuevas aceras en Dorleta y Santa Ana, arreglo y la sustitución de mobiliario urbano y los parques infantiles.

-¿Algo que quiera destacar?

-Sí. Quiero destacar la participación y la relación continua que mantenemos con todo tipo de colectivos, con los jubilados, que están haciendo un excelente trabajo con su proyecto 'Ciudades Amigables', con los clubs deportivos, con asociaciones como Cáritas, con los jóvenes, para acordar cuestiones tan unidas a la convivencia como el funcionamiento de las txosnas ahora en fiestas o la reparación del skate park, que vamos a acometer en breve... También con asociaciones culturales, como Atxorrotx, con la que acabamos de firmar un convenio para garantizar en el futuro la financiación del festival Errekan Gora, o con la nueva asociación que ha nacido este año, Gu Denon Artean. En las reuniones con los vecinos sacamos la mayoría de las ideas, las actuaciones en Elorreta o el nuevo parque de juegos de Kuatruena, por poner dos ejemplos, todas estas cosas nos las han pedido los ciudadanos, sin filtros. En otro orden de cosas, hemos apostado fuerte por un desarrollo económico sostenible y por el comercio, a través de ayudas directas, pero también mediante acciones que revitalicen nuestras calles, como las luces en Navidad o traer la Emakumeen Bira, el concurso de pinchos, que este año celebrará su segunda edición, reuniones abiertas para hacer las fiestas más participativas.

-¿Para finalizar puede comentar otras actuaciones que se están llevando a cabo?

-También hemos constituido una Mesa del Comercio, donde están presentes, además de los comerciantes, todos los demás partidos y nos va a servir para implantar las propuestas emanadas del estudio que hicimos en 2106, todas ellas contrastadas previamente con los hosteleros y comerciantes que toman parte en las reuniones. Vamos a desarrollar un Nuevo Plan Urbanístico, que responda a las necesidades de vivienda, adecuación de espacios públicos y dotación de nuevos equipamientos. Hemos hablado con promotores de diferentes áreas que llevan años paradas y hemos resuelto el problema del acceso a los garajes de Intxaurtxueta y se está finalizando la urbanización. En Arbiñoste, hemos forzado a los promotores a acometer la acera del cruce con Aranburuzabala. La apuesta por el euskera, trabajar por la integración y ayudas sociales. Considero que, con la ayuda de los técnicos, se están gestionando bien y van saliendo las cosas. Por último, dijimos que todo esto lo haríamos sin imposiciones y escuchando y así está siendo. El grupo municipal de EAJ-PNV está cumpliendo sus compromisos, mi puerta siempre está abierta y mi equipo de concejales, por cierto, el único que cumple con la ley de paridad en el Ayuntamiento, se desvive por sacar los temas adelante.