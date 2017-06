«Tenemos muchos proyectos por delante y trabajaremos con ilusión hasta el último día»

El equipo de gobierno realizó a última hora de la tarde del pasado miércoles una rueda de prensa para hacer una valoración de los dos primeros años de legislatura.

El alcalde atxabaltarra Unai Elkoro, que estuvo acompañado por los otros cinco ediles de EAJ/PNV, comenzó señalando que «se cumplen 2 años desde que llegamos a la alcaldía y nos pusimos a trabajar. A estas alturas se ve lejos la noche electoral, donde contra todo pronóstico logramos ganar las elecciones, aunque en nuestro recuerdo permanecerá para siempre. La legislatura es corta, cuatro años es un breve periodo para desarrollar muchos proyectos, pero al mismo tiempo puede hacerse muy larga, el trabajo diario, jornadas sin horario, pueden hacer largo lo que en principio es corto».

Recordó el inicio de la legislatura, «al principio la mayoría éramos inexpertos en gestión municipal, pero en estos dos últimos años hemos aprendido mucho sobre el funcionamiento de la maquinaria administrativa, trabajando mucho y con mucha ilusión. Quisiera remarcar lo último, estamos llenos de ilusión y ganas para trabajar, dos actitudes imprescindibles para no desistir frente a la burocracia administrativa. Llenos de ilusión y ganas para seguir trabajando los dos próximos años. Pero el objetivo hoy es valorar la legislatura a estas fechas, y en nuestra opinión esta valoración es muy positiva, como lo es personalmente para nosotros, ya que ha sido una experiencia muy enriquecedora».

Acercamiento a la ciudadanía

Elkoro quiso destacar que «desde nuestra perspectiva, lo que más valoramos es el acercamiento de la administración a la ciudadanía. Prometimos una nueva forma de gobierno en la campaña, y creemos que hemos cumplido. Es significativo la cantidad de gente que se nos aproxima, tanto en el Ayuntamiento como en la calle, para trasladarnos sus preocupaciones, sugerencias o peticiones. Para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, vemos imprescindible un talante abierto y negociador. Si no hubiésemos actuado así, no habría sido posible el acuerdo para cambiar de ubicación el tanatorio, para tranquilidad de los vecinos, o el acuerdo con Copreci que permite su expansión en Aretxabaleta, y cómo no, el acuerdo alcanzado con las Agustinas para la compra del convento».

Y quiso añadir que «en lo que a transparencia se refiere, también creemos que se ha dado un gran paso en el Ayuntamiento, el estar presentes todos los grupos en la comisión de gobierno garantiza que no se puedan tomar decisiones relevantes sin el conocimiento de todos. Eso no implica que estemos de acuerdo en todas las decisiones, pero no hay maniobras ocultas y creemos que es imprescindible para el buen gobierno de la institución».

Alguna actuaciones

Elkoro quiso hacer un repaso sobre algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en estos dos primeros años de la legislatura, «creo necesario remarcar en primer lugar, la consulta sobre el sistema de recogida de residuos, cumplimos nuestra promesa electoral y una vez expresada la voluntad de los atxabaltarras, se implantó el sistema de contenedores, zanjando así la polémica que se suscitó en la anterior legislatura con la recogida de residuos. Hay que destacar asimismo el esfuerzo que se ha realizado en cultura para, en la medida de lo posible, trasladar a la calle tanto actuaciones culturales como de ocio. Este acercamiento a la gente está generando una respuesta excelente, por lo que seguiremos trabajando en este sentido. Por otra parte quisiera hacer mención al proyecto de educación social que se va a poner en marcha de parte del departamento de bienestar social. Es una gran apuesta, tanto económica como de trabajo, pero estamos muy ilusionados con su implantación, ya que creemos que tendrá un impacto muy positivo en la juventud. Por último quisiera mencionar la gestión del polideportivo. Este tema, que la legislatura anterior estuvo en boca de todo el mundo, que si el coste, que si el modelo de gestión fue un tema polémico. Hoy en día, el tema está encarrilado, con un notable incremento de usuarios se ha logrado un proyecto totalmente viable económicamente. Hay un gran esfuerzo detrás de esos resultados y no quería dejar pasar la ocasión para elogiarlo. Podría mencionar otro montón de temas, pero no es mi objetivo enumerar acciones concretas», señaló.

Para finalizar dijo que «de cualquier manera, aunque valoremos muy positivamente estos dos años, tenemos mucho que mejorar, por citar algo, agilizar la respuesta al ciudadano, un horario de atención más amplio, mejorar la eficiencia de la administración, acordar y encaminar proyectos que requieren más allá de una legislatura. Tenemos un gran trabajo por delante, para los dos próximos años tenemos muchos proyectos en mente y seguiremos trabajando con ilusión hasta el último día».