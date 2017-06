Despedido un entrenador por enviar un vídeo de contenido sexual a una directiva

El Ariznabarra ha despedido a un miembro de su organigrama técnico por «hechos impropios». Se refiere al envío de un vídeo de contenido sexual a una directiva que el protagonista de tan execrable acción habría repetido con otra mujer colaboradora de la entidad deportiva. «Rechazamos cualquier conducta que vaya en contra de los valores que transmite este club que trabaja con niños y niñas para fomentar el deporte y el crecimiento personal», argumenta el propio Ariznabarra. Un hecho que ha provocado la marcha de buena parte de la plantilla del equipo femenino del club vitoriano.

Pero el desenlace no está exento de controversia. Los hechos, que se remontan a febrero, propiciaron el inicial despido de quien se encargaba de la escuela y de otras tareas de coordinación técnica. Pero esta persona, que a la vez desempeñaba labores de tecnificación con jugadores para la Real Sociedad, de quien es convenido el Ariznabarra, volvió a ser vista recientemente en las instalaciones del club. El presidente, Fernando Llamas, asegura que no pertenece al club desde que éste tuvo constancia de su reprochable actuación, aunque son varios los testigos que sitúan al individuo colaborando de nuevo con la entidad, trabajando, si no para ella, sí con ella hasta primeros de junio.

Entre ellos, la propia receptora del vídeo y víctima, que abandonó el Ariznabarra en el momento de los hechos y cuatro meses después se decidió a contar la historia a través de Facebook. «Me sentí ofendida, acosada y agredida como mujer», subraya. La denuncia pública, que no legal, ha permanecido en 'stand by' hasta la reaparición del técnico implicado. «Entonces exigí a la directiva su inmediata expulsión y así se hizo. Hoy sé que fue solo temporal, para evitar que yo lo denunciara», relata la mujer.