La 'Gabez Takarraran' volverá a reunir mañana a numerosos corredores

Mañana se celebrará la séptima edición de la 'Gabez Takarraran', la prueba montañera nocturna pionera en Euskal Herria, que cada vez atrae a más aficionados a esta modalidad deportiva y que organiza la sección de montaña del Eskoriatza KE.

La salida se realizará desde la plaza eskoriatzarra a las 23.00 horas. Los participantes irán hasta Asensio y de allí regresarán a la plaza. Desde allí subirán a Atxorrotx, luego irán a Leixargarate y la bajada de nuevo, para acabar en la plaza. El recorrido constará de 23 kilómetros.

Iñaki Uribetxebarria, organizador de esta prueba, señalaba en la presentación que «yo remarcaría que no es un recorrido nada técnico. Que la gente no tenga miedo porque es de noche. Es un terreno que se corre muy fácil, que es lo que nos suelen decir los corredores después de la carrera. Hay que destacar que muchos de los corredores que vienen suelen repetir año a año. De hecho tenemos un montón de corredores que han participado en todas las ediciones. Y hay que añadir que cada año se están apuntando más corredores del valle y eso demuestra el interés que cada año está tomando la prueba».

Esta prueba nocturna fue la primera que se organizó en Euskal Herria como recuerda Uribetxebarria. «Cuando empezamos a organizar la Gabez Takarraran empezó el auge de las carreras de montaña. Fuimos los primeros en organizar una prueba nocturna en Euskal Herria. Solo existía una en Iparralde. Luego empezamos nosotros y desde entonces ya se organizan al menos otras dos más. Sabemos que la Gabez Takarraran va a coincidir con otras pruebas que se realicen de día en otros lugares, es algo que sucede todos los fines de semana, pero esperamos que este año se anime más gente que en anteriores ediciones, porque es una carrera bonita y que se puede hacer bien».

Prueba para jóvenes

En la prueba del pasado año participaron 110 personas, entre ellas 15 jóvenes. Y es que esta prueba es para adultos pero también como en anteriores ediciones habrá una prueba para jóvenes con un recorrido más corto. Realizan los 8 o 9 primeros kilómetros de los mayores, que sería desde la plaza subir a Asensio y bajar a la plaza eskoriatzarra.

Como señala Uribetxebarria sobre esta carrera para los jóvenes «el año pasado tuvimos una buena noticia porque ya participaron varios jóvenes del municipio, entre ellos varias chicas, y queremos incentivar la participación de jóvenes y además animar a que lo hagan chicas también»,

La apuesta anual

En las anteriores seis ediciones se realizó una 'apuesta' como las que se hacían hace muchos años, como señala Uribetxebarria «antes se hacían apuestas como a ver quién sube más rápido a Kurtzebarri o a Atxorrotx, o así. Y en la Gabez Takarraran siempre hemos hecho una apuesta de este estilo, y este año va a ser a ver quién tarda menos desde el paso por la plaza hasta Leixargarate. Se trata de una subida de unos 7 kilómetros. Es la subida más dura de la carrera, porque se suben 700 metros en 7 kilómetros. Y el que haga menos tiempo en ese parcial, tendrá un premio. Y aparte la gente del pueblo tendrá la posibilidad de hacer una apuesta sobre el tiempo que realizará el mejor en esa subida. Y el que más se acerque al tiempo que logre ese corredor más rápido, se llevará un jamón».

Marcaje del recorrido

Un tema en el que cada año se ha ido mejorando en la Gabez Takarraran es el 'marcaje' del recorrido. Como comenta Uribetxebarria «en los cruces solemos usar cinta plástica, para que nadie vaya en un cruce por donde no debe ir. Y luego solemos usar unas barritas fluorescentes que nos dan muy buen resultado. Las solemos dejar en el suelo en una distancia entre ellas, de unos 50-70 metros. Se ven muy bien y aguantan un montón de horas, y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Además en algunos puntos pondremos unas lámparas que se cargan y se pondrán cerca de los avituallamientos. Es mejor eso porque se genera menos basura, no nos podemos arriesgar a que se pierda nadie».