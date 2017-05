Adrián Merino (Presidente de la Union Deportiva Aretxabaleta): «Gran parte de la directiva debería seguir e incorporar 3 o 4 nuevos miembros»

Adrián Merino, con 31 años, cumple 6 en la junta, 4 de ellos como presidente. Y otros tantos como directivo de la Federación Guipuzcoana de fútbol. Se anuncian nuevas elecciones, y los candidatos para formar la próxima directiva podrán presentar sus listas hasta el próximo día 31. En julio se celebrará además de la asamblea ordinaria del club, la extraordinaria en la que Merino, dejará de ser presidente. Es buen momento para hacer un balance de sus años al cargo de la junta directiva de la UDA.

-¿Qué ha sido lo mejor de estos años?

-El tiempo pasa volando. Parece ayer cuando Enekotegi y Larrea me llamaron para entrar en sus juntas. Más allá de los éxitos deportivos, me quedaría con el trabajo realizado en la estructuración y vertebración de la UDA como club. Creo que se ha interiorizado que somos más que un club de fútbol y, sin duda, la UDA es un interlocutor imprescindible en la vida social de Aretxabaleta y en el ámbito deportivo del entorno.

-La UDA es un club innovador y ha planteado interesantes propuestas. ¿Qué me puede contar sobre ellas?

-La UDA es un club de vanguardia, es una marca atractiva y vendible. Ha mejorado su imagen y tiene una economía sólida. Tiene la mayor y mejor masa social, la más comprometida. Y una cantera de jugadores y técnicos envidiable. Si a eso le añades la capacidad de trabajo de los directivos y el entorno, el resultado está garantizado.

-A pesar de ello siempre hay un margen de mejora, ¿no cree?

-Mucho y en muchos frentes. Esta Junta ha recogido de lo que sembraron los anteriores. Y ha sembrado para que se siga recogiendo. La UDA tiene presente pero sobretodo tiene futuro. El Plan Estratégico del club marca el camino y los objetivos.

-Cuénteme algo más sobre el Plan Estratégico.

-Aunque se ha avanzado mucho, aún queda mucho por hacer en el deporte femenino y pronto habrá buenas noticias en este campo. Pero también en el deporte de participación. Tiene que haber espacio para todos los que quieran hacer deporte, independientemente de su calidad, porque lo importante es formar personas. Y los educadores ya los tenemos, pero también hacen falta infraestructuras.

-¿Se refiere al campo de F7 que se quiere construir en la campa frente al polideportivo Ibarra? ¿Y sobre el frontón qué opina?

-Por ejemplo. El compromiso para su construcción tiene que ser nítido. El Ayuntamiento está esperando a una partida de la Diputación y ahora mismo parece que no es prioritario para ellos, pero para nosotros es prioridad total. Y no puede ser que las cosas que hayan hecho mal quienes sean, y me refiero al desastre del polideportivo, pues las acabe pagando una instalación que ya estaba comprometida. También debería haber un frontón en condiciones. El arreglo del tejado solamente, es otro petacho más de todo lo que se ha hecho ahí. Hay que buscar una solución definitiva.

-A raíz de ello se habló de un acercamiento al Athletic.

-No exactamente a raíz de ello. La UDA finalizó el plan estratégico del fútbol a mediados de 2016. De ahí se sacaron importantes conclusiones.

-¿Puede ser más explícito?

-Tratar a iguales de manera distinta es discriminatorio. Pero también lo es tratar a distintos de la misma forma. Tenemos el convencimiento de que la UDA trabaja mejor, invierte más, tiene mejores técnicos, su localización es estratégica, etc. Si somos distintos, también queremos un trato distinto.

-Desde luego los resultados futbolísticos no se corresponden con el tamaño del municipio.

-Pero estamos acostumbrados a que sea así, ¡y así tiene que ser! Este año también ha sido una muy buena temporada. En el masculino, en el año del descenso casi volvemos a luchar por subir. Y en el femenino hemos conseguido el ascenso. Ni que decir del nivel de nuestra cantera! No nos podemos olvidar de lo que aportan los jugadores de las localidades cercanas y que apuestan por la UDA. Pero no nos debemos dormir.

-¿Entonces que es lo que hay que seguir haciendo?

-Hay que mantener la apuesta por la diferenciación, por seguir haciendo las cosas mejor que los demás. Obtener los mejores resultados no es casualidad, es el fruto de muchos años de trabajo, desde abajo hasta arriba. Y en ese trabajo necesitamos al socio que valore de verdad lo que se hace en Ibarra.

-Se han convocado las elecciones, ¿habrá sucesores?

-Espero que sí. Gran parte de esta directiva debería seguir, son excepcionales. Y deberían incorporarse 3 o 4 nuevos miembros, al actual equipo, con lo que Agurtzane Elkoro podría dirigir una magnifica junta.

-¿Seguirá vinculado al club de alguna forma?

-El que es de la UDA, es de la UDA. Si la nueva junta considera interesante que siga en ella, seguiré. Pero en un segundo plano.

-Entonces suena más a un hasta luego que a una despedida.

-Soy joven para despedidas. Considero importante que personas que lideran proyectos como la UDA sepan llegar y sepan dejar paso. Ser Presidente de la UDA es un gran orgullo, pero también es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Por ello, hay que empujar lo máximo posible y en un tiempo razonable dar el relevo a otro que empuje más que tú.

-De sus palabras interpreto que hace una valoración positiva de esta época

-No puede ser de otra manera. Creo que se ha trabajado mucho y bien. Siempre con la mejor voluntad y el máximo rigor. También hemos cometido errores y de ellos hemos aprendido. Y los momentos duros se llevan mejor con un equipazo como el que he tenido. Y eso, los amigos, me los quedo.