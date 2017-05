Los alumnos presentaron sus propuestas sobre el cambio climático

Como en años anteriores, el alumnado de LH y DBH de Kurtzebarri eskola han participado en el programa Agenda 21 Escolar y el tema trabajado este curso a sido 'el cambio climático'. Cada ciclo ha trabajado un aspecto relacionado con el tema central. Presentaron el pasado martes los resultados en el pleno municipal.

El alumnado de 2º de primaria, ha analizado si las personas que trabajan para el ayuntamiento, las de la brigada y las de la policía municipal en concreto, en sus movimientos potencian el cambio climático.

En cuanto a la policía municipal señalan que «se mueven a pie, y usan un coche que tiene 14 años y un todoterreno de nueve. Los dos vehículos utilizan gasóleo, que es un combustible fósil. Y la brigada utiliza para sus trabajos una furgoneta que tiene 11 años, un todoterreno de 10 y un camión de 17 años. Los tres utilizan gasóleo. La conclusión es que los vehículos del ayuntamiento sí potencian el calentamiento global. Visto esto, proponemos que la policía municipal siempre que pueda utilice bicicletas para moverse. Cuando cambien los vehículos que los nuevos que compren sean eléctricos».

El alumnado de 4º de primaria, ha analizado las costumbres de movilidad de las gentes de Aretxabaleta. Para esto, durante 15 minutos, periodicidad del transporte público urbano, han contado las personas que entran y salen del pueblo y cómo lo hacen y como conclusión han sacado que «el medio de transporte más utilizado es el coche particular con una sola persona en la gran mayoría de los casos. Esto supone que la emisión de gases de efecto invernadero es muy elevada, cuatro veces mas que si se utilizara el autobús. Proponemos al ayuntamiento que realice una campaña para que se comparta la utilización del coche. Que se pongan bicicletas de alquiler para moverse por los pueblos del valle».

Oferta alimentaria

El alumnado de 6º de Primaria ha analizado la oferta alimentaria y lo que esto puede influir en el cambio climático y señalaron que «en lo que respecta a carnes y panes, se puede comprar producto del pueblo o de zonas muy cercanas. En las pescaderías hay bastante producto del mar Cantábrico pero también hay pescado que proviene de África y el norte de Europa. Con las frutas y verduras pasa algo similar». También han analizado las huertas que hay en el pueblo y se ha visto que son muy pocas y que la razón de que no se venda más producto local, es que no hay. Por ello proponen «que ayude a las personas que deseen poner huertos en Aretxabaleta, para que haya mas producto local y no haya que transportarlo de lejos».

El alumnado de 1º de DBH, ha investigado la utilización que se ha hecho del suelo, a través de ortofotos de 1954, 1983 y analizando la situación actual. La conclusión a la que han llegado es que en los últimos años se ha dado prioridad a las casas, los coches y las fábricas y que esto tiene una relación directa con el cambio climático. Sus propuestas son «que se utilicen y/o rehabiliten las casas vacías sin construir nuevas. Que se regule que al construir edificios nuevos tengan que tener jardines. Que no se construya en las zonas verdes. Que se desmonte el skate park anterior, se monte junto al nuevo y el espacio que ocupa se reconvierta en zona verde».

Energía utilizada

Por último al alumnado de 2º de DBH le ha tocado analizar la energía que se utiliza en algunos edificios municipales como Basotxo, Arkupe, Deportivo, Ayuntamiento, euskaltegi y Kurtzebarri LH. La conclusión ha sido que para calefacción, en todos se utiliza gas natural que es el combustible fósil menos contaminante. Para el alumbrado se utiliza electricidad, una electricidad que en el 90% se obtiene utilizando fuentes energéticas no renovables. Se ha visto también que hay cooperativas energéticas que suministran energía obtenida de fuentes renovables, por lo que proponen «que contraten un suministrador de energía que compre electricidad proveniente de fuentes renovables».