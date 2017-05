Josu Ezkurdia (Presidente de la comisión de urbanismo y movilidad): «Tener que cerrar el parking es una mala noticia, pero estamos buscando alternativas»

Ante el próximo cierre del parking de Santa Ana, el presidente de la comisión de urbanismo y movilidad, Josu Ezkurdia, explica como han sido las negociaciones con los propietarios y en qué soluciones están trabajando desde el consistorio para ampliar las plazas de aparcamiento municipales.

-La noticia del cierre del parking de Santa Ana ha cogido por sorpresa a muchos. ¿Realmente no había posibilidades de mantenerlo abierto?

-Posible es todo, pero hay que valorar los pros y los contras y tratar de gestionar los problemas de la mejor manera posible. Podríamos haber aceptado la propuesta de los propietarios del terreno donde está el parking, está alquilado al Ayuntamiento por los promotores inmobilarios de Santa Marina, que querían subir el precio del alquiler de manera importante, pero eso habría supuesto derrochar recursos públicos. Además, tengo dudas de que jurídicamente hubiera sido posible adjudicar a dedo un servicio de estas características por un importe superior a 18.000 euros

«Estamos habilitando 50 nuevas plazas diseminadas por todo el municipio»



«Queremos ampliar el parking de la Universidad en 40 plazas mas»

-Pero la gente tiene que aparcar su vehículo en algún sitio y ahora van a faltar aparcamientos.

-Efectivamente, el poder aparcar el coche es un servicio que los ciudadanos nos demandan y que tenemos que seguir ofreciendo. Yo mismo suelo aparcar mi coche en Santa Ana, por eso, desde el primer momento, y tras el fracaso de la negociación con los propietarios, nos marcamos como objetivo el mantener el servicio que se estaba dando si bien de una manera diferente.

-¿Puede dar algún detalle más de lo que se piensa hacer?

-En el parking de Santa Ana hay un total 79 aparcamientos. Nosotros estamos habilitando ya 50 nuevas plazas diseminadas por todo el municipio, que estarán disponibles espero que antes de sanpedros. A la vez, estamos hablando con la Universidad de Mondragón para que nos permitan ampliar el parking que tenemos allí, en el lado de Dorleta. Saldrían otras 30 o 40 plazas más. Esto es, al final, podríamos tener más aparcamientos que en Santa Ana, pero repartidos por todo el pueblo.

-¿Merece la pena romper el acuerdo con los promotores de Santa Marina para cerrar otro con la Universidad?

-En primer lugar decir que el acuerdo lo han roto ellos. Venían reclamando más dinero por el alquiler del solar, de modo que en los presupuestos de este año planteamos, en números redondos, pagarles 17.000 euros en lugar de los 6.600 que estábamos pagando. Pero ellos nos dijeron que el precio de mercado rondaba los 40.000 euros y en abril, tras hacerles nuestra nueva oferta, recibimos un comunicado donde se instaba al Ayuntamiento a cerrar el parking en el plazo de una mes. Ahora estamos mirando con los abogados qué plazo tenemos realmente para hacerlo, ya que antes querríamos habilitar las nuevas plazas.

-¿Qué dicen los comerciantes? ¿Qué pasará cuando hayan aglomeraciones, como el pincho-pote de los jueves u otros?

-Creemos que podrá tener afección, no lo vamos a negar, a pesar de que en el centro de la localidad se van a habilitar una veintena de plazas. Pero también es verdad que en barrios como Intxaurtxueta, donde se crean otras veinte plazas nuevas, puede impulsar el comercio allí, veremos. En cuanto a eventos puntuales, seguiremos habilitando el patio de Luis Ezeiza para que se pueda aparcar, como se hace por ejemplo cuando vienen los payasos Pirritx y Porrotx. También estamos pensando en quitar los pivotes de la acera de Arbiñoste, lo que permitirá un cierto desahogo, sobre todo por las noches o el jueves, cuando el pincho-pote que comentabas. No será un aparcamiento, porque no da en anchura, pero puede dar un respiro para este tipo de situaciones.