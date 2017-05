Decisivas eliminatorias en baloncesto

Llega un fin de semana cargado de emociones en el deporte de la canasta para los equipos femeninos eskoriatzarras. La final four de la categoría sénior que le ha correspondido organizarla al Eskoriatza kirol elkartea, se disputará mañana en el polideportivo Ibarra de Aretxabaleta ya que no se puede jugar en el Manuel Muñoz de Eskoriatza al haber otras eliminatorias de diferentes categorías. La primera semifinal se jugará a las 16.00 entre el Goierri contra Bilintx y la segunda semifinal será a las 18.00 entre el Eskoriatza y Askatuak. Y el domingo a las 12.00 la final ya se podrá disputar en Eskoriatza. El campeón de esta final four ascenderá a la primera división provincial la temporada que viene.

El responsable de la sección de baloncesto del Eskoriatza, Fernando Raso, comentaba sobre las posibilidades del conjunto eskoriatzarra que «va a ser complicada esta final four. Tenemos lesiones. Pero tenemos un punto moral a favor y es que, contra el Askatuak, hemos ganado esta temporada los dos partidos, tanto el de casa como el de fuera. En liga le hemos ganado pero ahora hablamos de una semifinal a un partido. Creo que va a estar muy igualado. Y el Goierri, que es el que ha acabado primero en la fase de la liga, creo que es el favorito para llegar a la final y ganarla».

Cadete rendimiento

El cadete de rendimiento disputó la final four el pasado fin de semana en Donostia. Le tocó en semifinales con el Hondarribia, que a posteriori sería el que se proclamó campeón. Las de Eskoriatza cayeron por 45-40 y las hondarribitarras se plantaron en la final en la que superaron al Bera Bera 50-38.

Raso señalaba tras el partido que «no nos ha salido nuestro mejor partido. Fuimos al descanso perdiendo de 12. En ataque estábamos muy descentrados. Llegó el tercer cuarto y conseguimos remontar y empezamos el último cuarto, solamente uno abajo, remontando 11 puntos que teníamos de desventaja. En este último cuarto fuimos por debajo, de 3, de 5 y a falta de 40 segundos perdíamos de 6, y metíamos un triple. A falta de 20 segundos recuperamos el balón y teníamos opción a empatar el partido, pero perdimos el balón y nos metieron canasta en un contraataque. Sí que es verdad que no fue nuestro mejor partido porque fallamos 14 tiros libres y además nos quitaron más de 15 rebotes en defensa».

Resulta que este fin de semana esos cuatro equipos cadetes de rendimiento clasificados para la final four, se enfrentan a los 4 mejores equipos de la liga vasca guipuzcoana. Se jugará a un solo partido en casa del equipo de rendimiento. Y los equipos ganadores de esa eliminatoria jugarán la próxima semana una final four absoluta. Como señala Raso, «lo lógico es que se clasifiquen los 4 de la liga vasca. Pero puede darse alguna sorpresa, y espero que la sorpresa sea la nuestra». Al equipo eskoriatzarra le ha tocado enfrentarse el domingo a las 17.00 horas en el polideportivo Manuel Muñoz contra el Askatuak. El equipo donostiarra acudió hace unas semanas al torneo Aresko de Aretxabaleta y el equipo eskoriatzarra logró imponerse en aquel partido en la prórroga, por lo que se puede pensar en que hay opciones de pasar a la final four absoluta.

Cadete participación

El cadete de participación eskoria-tzarra se impuso en el partido de ida de los cuartos de final en Zarautz 48-51 y la vuelta la disputarán mañana a las 16.00 en el polideportivo Manuel Muñoz. Si eliminan al equipo costero pasarían a disputar la final four que se disputará el siguiente fin de semana. Como señala Raso «en la final four va a haber equipos fuertes, como el Atlético San Sebastian. De todas formas hay que eliminar primero al Zarautz porque el haber ganado allí es un resultado trampa ya que se ganó solo de tres puntos, y no ganar de más de tres, en baloncesto, es tan solo un triple».

Aresko txiki infantil

Por su parte el equipo del Aresko txiki infantil jugó la ida de la eliminatoria contra Ordizia, trayéndose una ventaja de dos puntos y mañana a las 11.15 jugarán la vuelta en el polideportivo Manuel Muñoz.