Arianne Piñero: «Mi objetivo era crecer como artista marcial»

Los triunfos y las derrotas en el deporte siempre deberían tener su reconocimiento. Porque el esfuerzo y el trabajo para llegar a cualquier competición se lo merece. Y ayer se pudo comprobar en la plaza eskoriatzarra, cuando numerosas personas esperaban a los dos kenpoístas de la Escuela de Artes Marciales Atama que habían acudido al XIV Mundial de Kenpo que finalizó el sábado de la pasada semana en la localidad portuguesa de Albufeira, y donde Arianne Piñero logró proclamarse campeona del mundo y Joseba Izurrategi obtuvo dos cuartos puestos. La selección española estaba formada por 25 kenpoístas de los que los dos únicos de Euskadi eran los de Atama, el resto eran de Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, Aragón y Galicia.

Arianne Piñero no pudo contener sus lágrimas de emoción, sorprendida por el recibimiento con el que ella, su compañero con el que participó en el mundial, Joseba Izurrategi y su coach y maestro, Rafa Carriet, fueron sorprendidos en la plaza, donde les esperaba un pasillo formado por alumnos de Atama. Posteriormente se les bailó un Agurra, y tras el saludo protocolario de todos los alumnos unidos, a los tres homenajeados, subieron al salón de plenos de la casa consistorial, donde recibieron de manos del alcalde, Joserra Zubizarreta, y del presidente del Eskoriatza kirol elkartea, Javier Corbal, sendos ramos de flores.

El salón de plenos se llenó a rebosar para presenciar este emotivo acto. Hubo palabras de elogio y agradecimiento tanto de Zubizarreta como de Corbal, por el buen trabajo que se está llevando a cabo en la escuela Atama y que desde ya hace años se están recogiendo sus frutos.

La historia de un campeonato

Tras doce horas de viaje, regresaron ayer de madrugada, Arianne Piñero y Joseba Izurrategi, en la furgoneta que habían alquilado para acudir al Mundial. Rafa Carriet, por su parte, acudió a Albufeira en moto.

Piñero que ya fue en 2015 tercera del mundo en katas y combate y subcampeona en defensa personal, relataba cómo había transcurrido el campeonato que le llevó al oro en combate al punto. «Primero eliminé a una portuguesa, posteriormente me tocó la más complicada, una argentina, en tercera ronda superé a una holandesa y en la final gané a una rumana. En los combates no era consciente de si iba ganando o perdiendo, ni lo fui en la final, cuando me proclamé campeona del mundo. Todos los compañeros de la selección me apoyaron mucho y ha sido una experiencia muy bonita».

Piñero reconoce que «para mí fue muy importante escuchar la voz de Rafa dándome los consejos, porque él es el que me conoce y sabe cómo peleo. Porque el seleccionador me decía cosas, pero como las ovejas reconocen la voz del pastor, yo oía la voz de Rafa. Mi objetivo era crecer como artista marcial y estar en un sitio así enriquece».

Joseba Izurrategi regresó con dos cuartos puestos, uno al punto y otro en full kenpo y comentaba que «la experiencia ha sido muy bonita y hemos convivido con gente estupenda. Quiero dar las gracias a Rafa por todo el trabajo que está haciendo y que nos ayudó en el Mundial. Para mí es un ejemplo a seguir tanto profesional como personalmente, porque está ahí con nosotros».

Rafa Carriet comentaba que «yo estuve cerca del tatami para darles los consejos a Arianne y Joseba. Este año se ha traído solo una medalla porque los condicionantes para acudir fueron distintos. Teniendo en cuenta que somos de un pueblo pequeño de 4.000 habitantes, conseguir una medalla es un mérito para Euskadi y para el club».

Los gastos de desplazamiento los han tenido que pagar de su bolsillo y están a la espera de que el departamento de Kenpo de la Federación Vasca de Kárate les de alguna subvención tras la solicitud que realizaron antes de acudir al Mundial.