Armentia congrega a los alaveses por San Prudencio

Las campas de Armentia recibieron ayer desde primera hora del día a los cientos de alaveses deseosos de disfrutar un año más de las fiestas en honor a San Prudencio. La mañana amaneció fría pero con los cielos despejados, por lo que los romeros del siglo XXI pudieron participar en los actos de la jornada sin necesidad de mirar al cielo. El olor y el sabor lo pusieron, de nuevo, las churrerías, las rosquillas y los talos acompañados con sidra, ya que las temperaturas no acompañaron demasiado para optar por los helados.

Desde el centro de la ciudad hasta la basílica de Armentia, toda Vitoria disfrutó ayer de la festividad de San Prudencio. A las nueve de la mañana, los más madrugadores y algún que otro trasnochador, disfrutaron de la interpretación del zortziko Álava por la banda de Txistularis y Trompeteros de a Diputación en la plaza de la Provincia. A las once, y ya en Armentia, tuvo lugar la misa, precedida de procesión, a la que acudieron las autoridades locales. La procesión de autoridades, como cada año, transcurrió desde la figura del Santo hasta la basílica, donde tuvo lugar la misa pontificial. Al terminar la ceremonia religiosa, se bailó el aurresku de honor.

En la misa que ofició el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde pidió al santo que haga entender a toda la sociedad que «no hay felicidad personal sin los otros, que no hay amor sin sacrificio y que no hay servicio fácil». También le solicitó que haga que los partidos «'absoluticen' el servicio a la ciudadanía y no sus visiones parciales e identitarias». «Que San Prudencio nos conserve la paz y nos dé un corazón agradecido para agradecerla», concluyó.

Entre otros, asistieron el diputado general de Álava, Ramiro González; el presidente de las Juntas Generales del territorio, Pedro Elosegui; el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, y las consejeras del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, Beatriz Artolazabal y María Jesús San José.

Tras el habitual aurresku de honor, las autoridades compartieron un aperitivo en la sede de la junta administrativa de Armentia antes de dirigirse a la recepción a la sociedad alavesa en el Museo Artium, en la que el director de orquesta Juanjo Mena, Premio Nacional de Música 2016, recibió la medalla de Álava.

Pero el centro de la ciudad todavía pudo escuchar el eco de los tambores, ya que los Biznietos de Celedón celebraron su XXXVIII tamborrada con un recorrido desde la fuente de los Patos y por el centro de la ciudad y el Casco Medieval. A esa misma hora, en Armentia, actuaron los dantzaris de Araba Dantzarien Biltzarra. Tras los bailes, dio comienzo el campeonato individual de Urrezko Aizkolariak, en las campas de Armentia y por la tarde fue el turno de la Tamborrada infantil desde la Torre Doña Ochanda.

La romería

Pero el más popular y masivo acto de los que se celebraban ayer fue sin duda la romería de San Prudencio que llenó las campas de Armentia. Los más madrugadores, eso sí, fueron los alaveses entrados en canas, que vestidos con calzado cómodo y ropa de abrigo no se quisieron quedar sin las tradicionales rosquillas (1 euro la media docena), el demandado talo (5 euros) y la sidra (1 euro).

El olor a queso curado, a almendras garrapiñadas y a chorizo a la sidra junto con el soleado día, hizo que los primeros valientes extendieron ya la toalla en las campas y disfrutaran del día grande de los alaveses.