Los escritores británicos Egby y Rankin hablan hoy de la Guerra Civil

El programa del 80 aniversario de la resistencia de Intxorta adquiere hoy un tono internacional con la conferencia que ofrecerán, desde las 18.30 horas en el salón de pleno, dos escritores británico que han reflejado los bombardeos de Gernika en obra de ficción y en una biografía. Los protagonistas son el periodista radiofónico de la BBC y novelista Nicholas Rankin, que firma 'Telegram from Guernica (El árbol de Gernika)', un ensayo centrado en la vida del corresponsal George Street. Fue el autor de la información sobre el bombardeo publica The Times y The New York Times el 28 de abril de 1937, y que dio repercusión internacional a la atrocidad y motivo, entre otros efectos, el cuadro de Pablo Picasso.

Al encuentro de esta tarde acude acompañado por el hijo de aquel reconocido corresponsal de guerra.

En la mesa también estará el autor de novela histórica Robert Egby que en su obra 'Por el amor de Rose: Un viaje en tres mundos' sitúa a los protagonista en Gernika y Durango.

Los tres protagonistas de hoy, de visita por Euskal Herria, tienen previsto asistir el domingo a la recreación y el homenaje.