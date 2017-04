Oro y bronce para Garazi Estebez en el Campeonato de España de pista

La ciclista atxabaltarra cadete de primer año Garazi Estebez corrió con la selección de Euskadi en el Campeonato de España de pista que se disputó el pasado fin de semana en la localidad navarra de Tafalla, logrando una medalla de oro y otra de bronce.

El viernes por la mañana empezaron las series para los puestos definitivos de velocidad individual, dos mangas por serie. A la atxabaltarra le tocó un hueso duro de roer, su amiga madrileña Eva Angela, toda una velocista. La primera serie fue muy ajustada ganando Eva por centímetros y en la segunda a Garazi se le fue la rueda en el peralte, consiguió enderezar la bici pero aún dejando todo el empeño en el sprint Eva había conseguido unos metros mientras y no pudo hacer nada quedando en el octavo puesto de la general. Por la tarde tocaba luchar en el scratch. Garazi se colocó bien, y según iban pasando las vueltas, los nervios de las corredoras por conseguir el podio era notable. Sonó la campana y arrancaron varias corredoras, Estebez consiguió remontar de donde estaba y entra en meta muy ajustada con la corredora Cataluña y tuvieron que mirar la foto- finish para saber quién de las dos era bronce, que recayó en la catalana.

El sábado a Garazi le tocaba luchar con su compañera Ekiñe Rivas por clasificarse en persecución por equipos, lo hicieron bien y el domingo lucharían por el bronce contra las catalanas. Y a renglón seguido, otra prueba, la de persecución por equipos con sus compañeras Naia Amondarain, Nagore Lei Lizarraga y Ekiñe Rivas, haciendo el segundo mejor tiempo por lo que el domingo pasaban a disputar la plata o el oro.

Y aún le quedaba la última prueba del día, la de puntuación. Estebez se sacrificó por su compañera Naia que se metió en la escapada y la atxabaltarra hizo un trabajo impresionante parando en todo momento al pelotón para que su compañera sumará puntos consiguiendo el bronce y ella terminar sexta en la general.

Llegan las medallas

El domingo era el día marcado para luchar por las medallas. Ekiñe y Garazi se lanzaron en la pista para ganar a Cataluña y llevarse un merecidísimo bronce en velocidad.

Cuarenta minutos después tocaba ir a por el oro en persecución con sus compañeras Naia, Nagore y Ekiñe. Luchaban contra la selección valenciana y no iba a ser fácil. El comienzo no fue bueno y las valencianas fueron por delante doce vueltas y cuando todavía faltaban diez Nagore no puede continuar y Euskadi se quedó con tres contra cuatro de Valencia. La atxabaltarra y sus dos compañeras implantaron un ritmo alto alcanzando a las contrincantes y consiguen el oro con un crono de 4:06.829 contra los 4:08.100.

La última prueba de Estebez fue el Keirin. Hicieron tres tandas de las cuales se clasifican las dos primeras. La atxabaltarra se clasificó y luchó por subir al podio. En todo momento era controlada por la balear, la catalana Soler y la asturiana Paula, y no consiguió jugar sus bazas teniendo que conformarse con un cuarto puesto muy apretado con el tercero.

Garazi Estebez cierra el campeonato contenta con la experiencia y los resultados conseguidos, ya que hasta este año nunca había corrido en pista. Su balance: un oro en persecución, bronce en velocidad dos cuartos puestos, un quinto y un octavo.

A defender el liderato

Finalizada la temporada de pista cubierta, toca centrarse en las pruebas de carretera con su equipo, el Gipuzkoa Ogi Berri.

Mañana defenderá su maillot de líder del Torneo Euskaldun en la carrera que se desarrollará en la localidad alavesa de Barruntia. Y el domingo participará en la prueba que se disputará en la localidad vizcaina de Busturia.