Irabazi solicita la exhumación de cuatro republicanos fusilados durante la Guerra Civil

Con motivo de la celebración, el pasado viernes 14 de abril, del Día de la República, desde Irabazi se ha vuelto a pedir que se realicen los trabajos de exhumación de los cuerpos de cuatro republicanos fusilados hace 81 años, concretamente el 24 de septiembre de 1936, durante la Guerra Civil española, que al parecer fueron enterrados en una fosa común en terrenos pertenecientes al municipio de Aretxabaleta. Según los datos que se disponen tanto de declaraciones como de artículos de la época, podría tratarse de 3 camilleros y un 'dragón' de Mondragón.

Según relata Luis Mariano Gómez, concejal de Irabazi, «al poco de tomar mi cargo de concejal por Irabazi Aretxabaleta, llegó a mi poder un informe realizado por la Fundación pública Aranzadi en el año 2002, en el que se informa que varios testigos de los hechos dicen que quieren dejar testimonio de la localización de una fosa común en nuestro término municipal, en la que ellos fueron testigos, cuando eran muy niños, de al menos 4 cuerpos fusilados el 24 de septiembre del año 1936. Ese es el día que se toma Aretxabaleta por tropas fascistas en su avance hacia Arrasate».

Gómez comenta que «después de 15 años de estar acreditado el lugar de la fosa y de un año y medio de estar en mis manos el documento, se ha podido contrastar la información con un periódico de la época que detalla los hechos en un artículo que coincide con exactitud con los hechos que el vecino de Aretxabaleta relata». El edil añade que «estando probada la existencia de la fosa, y en un nuevo aniversario de la República, solicitamos públicamente a las instituciones y a las personas que tienen la obligación de asumir estos asuntos, que asuman su responsabilidad y, de una vez por todas, poder dignificar y dar descanso a esos cuerpos sin nombre que están en esta cuneta, una cuneta de nuestro pueblo».

Gómez cuenta que «todavía vive uno de aquellos niños que les tocó presenciar los hechos y seguro que algunos más. Ahora es una persona fuerte que supera los 90 años, testigo directo de aquel tiempo de barbarie, pero tiene fuerza de sobra para transmitirnos a los demás lo que ocurrió para que no lo olvidemos y pueda volver a suceder». Gómez quiere «agradecerle al máximo que en las dos ocasiones que le he pedido información sobre este asunto me ha aportado datos de sobra para saber por dónde debo andar».

Gómez es consciente de que para realizar estos trabajos será necesaria una importante partida económica por lo que señala que «el Gobierno Vasco dispone de un departamento de la memoria y habría que destinar partidas para realizar ese tipo de trabajos».

Cerrar las heridas

El pasado viernes se celebraba el 81 aniversario de la II República y el concejal atxabaltarra de Irabazi apunta que «otro año más conmemoramos la flamante victoria de la coalición de izquierdas trabajadora, que después de décadas de lucha, represión y sacrificios, consiguió al fin obtener la mayoría de los votos en unos comicios electorales». Aquello ocurrió en las elecciones municipales del 12 de Abril de 193.

Gómez quiere aclarar que «aún hoy algunos no quieren cerrar las heridas y por tanto poder pasar página, olvidar esa etapa negra y dolorosa; algunos se empeñan en seguir ocultando y justificando lo injustificable, creyendo sus propias mentiras, sin pensar en el otro, sin empatía hacia la otra parte. Sin embargo, cuando les afecta a ellos, son inflexibles, el respeto hacia el otro que ellos no se aplican se lo exigen con vehemencia al otro; los derechos humanos, el reconocimiento del dolor causado quizás sea por su fanatismo que no les deja ver, pero es éticamente repudiable y legalmente imputable. El diferente rasero de medir, aptitudes que ellos nos niegan a nosotros se lo exigen a los demás, incluso se atreven a ir dejando sin partida económica la Ley de la Memoria y así no poder trabajar esos temas, para que las familias sigan sufriendo. La derecha no fija partidas para esta ley, negando así la posibilidad de ir dignificando a las 400.000 víctimas del estado y las 100.000 que se calcula existen en Hego Euskal Herria».

Para finalizar, Gómez comenta que «desde Irabazi Aretxabaleta tenemos que decir que en esto tampoco somos la excepción. Algunos se empeñan en querer creer y en hacernos creer, incluso estando afectados por el problema en cuestión, que eso aquí no pasa. Irabazi Aretxabaleta exige el mismo rigor para las víctimas del golpe de estado del 36 y posterior guerra civil. 81 años después seguimos sin relato compartido, sin el reconocimiento del daño causado y sin rehacer y dignificar la memoria de todas las víctimas».