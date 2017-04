Ignacio Zuloaga es el artista más renombrado de la ciudad, un pintor que nació hace casi 150 años y que alcanzó una fama que ha perdurado hasta nuestros días. Por eso no sorprende que uno de los centros escolares de la ciudad lleve su nombre. Lo que ocurre dentro de sus aulas tampoco es ajeno al espíritu del artista y cuando hace una década el Instituto se decidió a organizar una exposición con lo trabajado en las asignaturas de corte artístico se lanzó un nombre que une pasado y presente, 'Reflejos contemporáneos de Ignacio Zuloaga de Eibar'.

Exposición. Reflejos contemporáneos de Ignacio Zuloaga de Eibar. Cuándo. Hasta el 30 de abril, en horario de 18.30 a 20.30 horas de martes a domingo. Dónde. Sala de exposiciones de la casa de cultura Portalea.

Si Ignacio Zuloaga levantara la cabeza se encontraría con una exposición multidisciplinar en la que además de pinturas en acrílico o dibujos a carboncillo también vería trabajos en volumen con distintos materiales (kirigami incluído), vídeo, fotografía y técnicas intermedias como el 'stop motion'. «Y es una pena que el trabajo en cerámica se nos ha quedado pendiente del horno», lamenta el profesor Ángel Güenaga.

La exposición de este año supone retomar una actividad que venía siendo anual pero que no se celebró el pasado curso. Por ese motivo tanto el alumnado de primero como el de segundo es nuevo en esta experiencia. Son varios los objetivos que se siguen para presentar esta muestra en la casa de cultura principal de la ciudad. «Por una parte se trata de hacer ver la realidad del trabajo que se hace en el Instituto, y explicar también que lo que se ve aquí no es específico de Bachillerato Artístico» indica Güenaga. Contar con esta modalidad de estudios permite que haya alumnado de otras especialidades que adopten asignaturas optativas de esta rama.

También la propia exposición es un reto. «No solo se trata de hacer las obras primero y después apilarlas aquí. Hay que enseñarlas, y cada una requiere su espacio» señala el profesor mientras tres alumnas buscan la ubicación idónea para una figura colgante. Un objetivo cumplido con la muestra es la implicación del alumnado, que se vuelca con una actividad que saca su día a día de las aulas del Instituto.

Pensando en hacer el vago

«La exposición es una forma de que el trabajo que hacemos no se quede en clase, de enseñar lo que aprendemos. Sí que hay un prejuicio sobre que estudiamos poco en Bachillerato Artístico, pero no es así» afirma Maier Fernández, alumna de segundo curso. Ella ve claro lo que le ha llevado a decantarse por esta rama. «Lo que más me gusta es la posibilidad de expresión que permiten estas disciplinas. ¿Lo que menos? Las asignaturas obligatorias como historia o lengua». En la recta final de su segundo año esta eibarresa tiene claro su futuro estudiando diseño interior en una escuela de arte de Logroño. Tal y como afirman los responsables de esta exposición año tras año, Bellas Artes no es la única salida para el alumnado de Bachillerato Artístico.

Uno que no rompe ese tópico es Xabier Badiola. «A mí siempre me ha gustado esto, y además quiero estudiar Bellas Artes» afirma este alumno de primero que disfruta con el dibujo artístico. Sin embargo las clases sirven para abrir las miras y reconoce que «también me interesa lo audiovisual, la fotografía...». Badiola ya había participado en exposiciones en Portalea con la Escuela de Dibujo así que no se le hace extraña la sala. «Pero es bonito poder enseñar el trabajo de todos, es algo muy variado». ¿Sobre el tópico de que en Bachillerato Artístico se trabaja menos? «Hay gente de otros bachilleratos que coge alguna asignatura nuestra pensando que va a hacer el vago, y entonces se dan cuenta de que aquí no se regala nada».

La exposición presenta trabajos realizados de forma individual por los alumnos, pero también hay algunas obras hechas en grupo. Destacan especialmente dos pinturas de gran formato. La primera al entrar a la sala es una versión muy libre de 'El príncipe Baltasar Carlos a caballo' de Velázquez, en la que el jovencito de la casa de los Austria aparece con una vestidura más propia de tierras navarras, el testigo de Korrika en la mano y el Santuario de Arrate de fondo. Y aún así es perfectamente reconocible. La segunda es la simbólica 'La Libertad guiando al pueblo' de Delacroix, con Trump, dólares, barras y estrellas.