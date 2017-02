El Ayuntamiento impulsa una ordenanza para fomentar y regular la participación de la ciudadanía

Mañana se celebrará la tercera y última reunión del grupo impulsor de la ordenanza de participación ciudadana. En esta reunión se realizarán las aportaciones definitivas y últimos acuerdos que incluirá el texto.

El pasado 18 de enero se celebró la segunda reunión abierta a todos los grupos, asociaciones y particulares que quisieran aportar sus ideas y propuestas para esta ordenanza.

Llama la atención el número de participantes y su perfil: 6 representantes políticos, la técnico municipal y 4 personas a título individual. A la empresa que lleva a cabo el trabajo de la organización para la puesta en marcha de la citada ordenanza, Aztiker , le «llama la atención la escasa participación ciudadana, más cuando se trata de sesiones abiertas y la comunicación llevada a cabo ha sido valorada positivamente. Es preciso encontrar la forma de que la ciudadanía participe en este tipo de procesos».

Objetivo de la ordenanza

Tras recoger las ideas y aportaciones, se empezó la fase para llegar a un acuerdo. A parte de las aportaciones de las dos reuniones abiertas para todos los que quisieran, en la web municipal se incluyó el borrador de la futura ordenanza para que las personas que quisieran aportaran sus opiniones sobre lo que se había preparado o dieran ideas nuevas.

El objetivo de la ordenanza es la creación del marco legal para la democratización del sistema político de Aretxabaleta y fomentar y desarrollar la participación ciudadana, garantizando la transparencia en el funcionamiento de la administración.

Al amparo de dicha norma, y como vía de democratización del sistema municipal, se adoptan por un lado medidas para regular y promover la participación ciudadana y por otro se fijan las medidas para la transparencia de las estructuras municipales, en aras a garantizar el derecho a la información que corresponde a todos y todas las atxabaltarras.

Como se señala en la exposición de los motivos para la creación de esta ordenanza, «esta ordenanza pretende impulsar un modelo de participación que fomente la implicación ciudadana en los distintos ámbitos de la gestión municipal. Es fundamental que la administración municipal sea conocedora de las necesidades y deseos de la ciudadanía para poder desarrollar una gestión transparente y unificada y satisfacer las necesidades sociales de la ciudadanía. Una normativa no fomentará la participación por sí misma, pues no se puede desarrollar la implicación y movilización de las personas mediante normas. No obstante mediante la misma se adoptarán unas medidas que inviten a la participación ciudadana y se reconocerán y protegerán los derechos de la ciudadanía a la participación en la gestión municipal».

Derechos recogidos

Entre los derechos recogidos en esta ordenanza están entre otros: el de participación, audiencia; iniciativa popular; derecho a presentar quejas, reclamaciones o sugerencias; derecho a acceder a los archivos y registros y a participar en los órganos municipales, tanto en las comisiones como en los plenos o el derecho a la información.Se dan las pautas en la ordenanza de los procesos para participar, de las consultas populares, la participación en plenos, comisiones municipales o las del fomento de la participación y la realización de unos presupuestos participativos. Se recoge asimismo la participación de las asociaciones y grupos de ciudadanos.

Servicio de atención

Está prevista la creación de un servicio de atención municipal que, entre otras funciones, recopilará las quejas, propuestas y sugerencias presentadas y efectuará los trámites administrativos necesarios.

Para finalizar, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía, de forma transparente, la información acerca de las principales actividades que desarrolla