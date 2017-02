«El Ayuntamiento debe acompañar y facilitar la actividad económica»

Maite Zubia trabajó en el bar de sus padres y tuvo una tienda en el municipio. Conoce de primera mano las dificultades y los sacrificios que supone ser empresaria, sobre todo en un pueblo como el nuestro. Ahora, como responsable del área de desarrollo económico, que incluye empleo, comercio y turismo, nos da las claves de cómo quieren ayudar a los emprendedores de la localidad.

-La crisis todavía está pegando fuerte y el empleo no acaba de repuntar. ¿Alguna idea de lo que se puede hacer?

-El área de promoción económica es compleja y los resultados de las cosas que puedes plantear se ven a largo plazo, pero la consideramos muy importante, no solo porque como comentas puede ayudar a paliar los problemas de la crisis, sino también, porque a nivel local, es imprescindible para revitalizar el pueblo. Los bares, pero sobre todos los comercios, dan vida a nuestras calles.

«Desde el Consistorio tenemos que promover actuaciones y eventos que atraigan a la gente»



«En la mesa del comercio se trabajarán las acciones propuestas en el Perco»

-Siendo esto así, ¿qué estan haciendo desde el Ayuntamiento para apoyar el comercio?

-Ante todo me gustaría decir que nosotros pensamos que, efectivamente, el Ayuntamiento tiene que acompañar y facilitar la actividad económica, pero los impulsores deben ser los empresarios, los emprendedores. Dicho esto, nuestro esfuerzo se dirige en tres líneas. En primer lugar, tenemos que facilitar una ordenación urbanística que facilite el tránsito por nuestras calles, con pasos accesibles y cómodos, con espacios de encuentro. También debemos habilitar zonas de carga y descarga adecuadas para nuestros comerciantes. La ordenación que queremos hacer en Arana y en Hidalga, la habilitación de aceras en Santa Anta, en Arbiñoste... colocar bancos para que la gente mayor que vaya de compras pueda descansar o que inviten a la conversación, las zonas peatonales para que la gente se quede en la calle... todo eso facilita que nos quedemos en el pueblo y salgamos a comprar aquí. En segundo lugar, desde el Ayuntamiento tenemos que promover actuaciones y eventos que atraigan a la gente y que animen a los eskoriatzarras a participar. Las luces de navidades, por ejemplo, además de retrotraernos a las más auténticas fiestas de nuestra infancia, animan a la gente a bajar a la plaza o a quedarse en sus barrios, apoyar la cabalgata de los Reyes, todo esto busca evitar que nos vayamos a disfrutar -y a gastar- a Vitoria. Y esto lo tenemos que hacer durante todo el año. El concurso de pinchos, las diferentes exposiciones, cine y obras de teatro... El Ayuntamiento tiene que darle vida a las calles y los comerciantes tiene que aprovechar eso para vender más, ofreciendo un buen servicio y un producto de calidad, tienen que mimar al cliente si no quieren que se les vaya a otra parte. Es fundamental avanzar, innovar, las oportunidades que dan el uso de las nuevas tecnologías no hay que dejarlas escapar.

-Pero los comerciantes se quejan de que hay pocas ayudas y de que es muy difícil mantener un negocio a flote.

-A eso me iba a referir ahora. La tercera línea de actuación se centra en ayudas y subvenciones. Nosotros no vamos a hacer un negocio rentable a base de subvenciones, pero vamos a apoyar aquellas ideas de los comerciantes -y aquí incluyo también a los restauradores - que busquen 'animar' un poco las ventas y para ello, hemos contemplado dos paquetes de ayudas en los presupuesto de este año. A la Asociación de Comerciantes les vamos a dar hasta 4.000 euros -el doble que el año anterior- para sufragar las actuaciones que como asociación impulsen para animarnos a que compremos aquí. Y luego hay un segundo paquete, con 5.000 euros -3.000 más que en 2016- para cualquier comercio o bar que por su cuenta promueva este tipo de actividades. Estas partidas están diseñadas para subvencionar la actividad de promoción que sea aprobada. Decir además que no son ayudas concedidas 'a dedo'. Se tratan y resuelven en la comisión de desarrollo económico sostenible, donde participan los técnicos y representantes de todos los grupos políticos.

-El año pasado había una ayuda de 10.000 euros para la promoción empresarial, pero este año la han quitado, ¿por qué?

-Es cierto, nos dimos cuenta que entraba en conflicto con otras ayudas públicas, como la de Lanbide. Si le dábamos a una empresa, perdía la de Lanbide. Por eso la hemos quitado. Este año queremos activar un mecanismo para poder subvencionar el coste del alquiler o la compra de locales comerciales. Todavía la estamos desarrollando, pero una de las condiciones que pondremos será que el proyecto que nos presenten tenga un plan de viabilidad de negocio, porque no se trata de despilfarrar el dinero público, sino de emplearlo en apuestas con futuro. Comentar que este estudio lo realizan de manera gratuita los servicios técnicos de nuestra Mancomunidad, para que no suponga un sobre-coste para el emprendedor. Este año destinaremos 5.000 euros y tendremos el borrador preparado para la próxima comisión.

-Ayudas a comercio, emprendedores... todo eso está muy bien, pero, ¿qué pasa con las personas en paro que no quieren o no pueden emprender por su cuenta?

-Efectivamente, no todos podemos montar una empresa, y casi nadie tenemos las habilidades o los recursos para hacerlo. Cuando negociamos los presupuestos, Irabazi nos propuso habilitar una partida para la contratación de personas en situación de desprotección, gente que no trabaja y que lo está pasando realmente mal. A nosotros nos pareció una buena idea, aunque tenemos que trabajar en el encaje jurídico, en la forma legal de esas contrataciones que Irabazi planteaba fueran realizadas directamente por el Ayuntamiento, porque no sabemos muy bien cómo se podrá materializar. En cualquier caso, ahí están los 25.000 euros -ellos nos planteaban 50.000, pero los presupuestos son lo que son- que no dan para mucho, pero que nos van a permitir desbrozar el camino y aprender cómo se puede hacer. A partir de ahí, veremos.

-Los grupos políticos también han planteado constituir una 'mesa del comercio'. ¿De qué se trata?

-Cuando acordamos los presupuestos intentamos que todos los grupos aportaran sus ideas. En la apuesta por el comercio y por un pueblo más vivo, coincidimos todos. Así surge la idea de crear una 'mesa de comercio'. La idea es generar sinergias y repartir papeles para poder activar las actuaciones propuestas dentro del estudio Perco (Plan para la Revitalización de Comercio), que desarrollamos con una subvención del Gobierno Vasco.