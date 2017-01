El División de Honor Regional se impone con claridad al Beti Gazte (3-0)

El equipo de fútbol de División de Honor Regional de Aretxabaleta se impuso con rotundidad al Beti Gazte en Ibarra, por 3-0. Aunque bien es cierto que los aficionados que se dieron cita en el campo de fútbol atxabaltarra, tuvieron que esperar hasta el final del partido para disfrutar de los tantos.

En la primera mitad los atxabaltarras no generaron demasiado peligro ante la meta rival. La ocasión más clara de esos primeros 45 minutos el Beti Gazte en el minuto 20 cuando un jugador se plantó en un uno contra uno frente a Iker. Sucedió como el partido de ida jugado en Lesaka. En la primera parte el Beti Gazte dispuso de las ocasiones más claras y en la segunda el Aretxabaleta impuso su juego.

Con el empate inicial los jugadores se retiraron a los vestuarios en el descanso. La segunda mitad el Aretxabaleta salió con las ideas más claras e impuso su juego. Se adelantaron en el marcador en el minuto 71 por mediación de Ander. Tan solo 6 minutos más tarde, era Rodrigo el que ampliaba el marcador, para cerrar la cuenta de nuevo Ander en el minuto 85. Hubo que esperar 70 minutos para que llegaran los goles y luego en tan solo 13 minutos fueron capaces de materializar los tres con los que acabó el encuentro.

Recuperar sensaciones

El entrenador atxabaltarra, Iñigo Vélez de Mendizabal, tenía claro que había que ganar para recuperar sensaciones, «lo importante es que ganamos. Meter en el minuto 70 en vez de en el 10 lo único que te crea es más ansiedad».

Hablaba de dos partes bien diferenciadas «en la primera mitad no estuvimos muy bien. No tuvimos ocasiones claras de gol y ellos si tuvieron un uno contra uno y un disparo peligroso. Ellos tenían las ideas más claras, de presionarnos e ir rápidos a la contra. Si nos llegan a marcar ese gol se hubieran cerrado atrás. Nosotros no llegamos claro. Intentábamos jugar pero las cosas no salían. En la segunda mitad ya empezamos a crear más ocasiones y una vez de que metimos el primero, llegaron más ocasiones y aprovechamos dos».

Mendizabal tiene claro que «hay que saber aguantar el partido independientemente del rival. Hay que mantener la portería a cero si no nos salen las cosas con balón, por lo menos defensivamente estar bien. Sabemos que es muy difícil que en un partido no tengamos ocasiones de gol. Hay que tener paciencia e insistir jugando como lo sabemos hacer. Y si el gol llega en el 70, pues que llegue».

En estos momentos Mendizabal tan solo cuenta con 19 jugadores en la primera plantilla. Y para el próximo partido, que será el desplazamiento a Elgoibar. Piru no podrá jugar al ver la quinta tarjeta amarilla y son duda por lesión, Josu y Santxo. Tendrá que volver a llevar un par de jugadores del preferente.