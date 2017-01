Dice el refrán, 'en enero, buen puchero'

Después de las abundantes y sin duda beneficiosas lluvias de la semana pasada tenemos hoy que empezar, si no se nos hiela el habla, del frío. Intensísimo durante toda la semana y acaso mayor en esta mañana de mercado en Tolosa. Hasta muy entrada la mañana sólo algunos de los valientes madrugadores habituales se acercaron a los puestos del Zerkausi. Siempre hemos alabado el esfuerzo y dedicación de nuestros baserritarras y más en estos días que ven como algunas de sus ilusiones tan trabajadas se estropean por esas heladas 'siberianas' de todos estos días. Esos guisantes y habas, ya en flor, que en pocas fechas estarían en sus puestos, se han perdido. Habrá que esperar a la siguiente floración. El consuelo o la parte positiva de esta meteorología tan extrema es que también han desaparecido todos los 'bichos' y plagas con lo que la huerta en primavera vendrá espléndida y exuberantemente sana para bien de todos. Seguimos hablando de frutas (manzanas, kiwis, kakis, nísperos, nueces etc) y brassicáceas (coliflor, romanesku, coles etc). Es su momento. Escarolas, lisas y rizadas, lechugas, acelgas, no protegidos por plástico han sufrido mucho. No tanto las zanahorias, nabos, rabanitos y demás hortalizas de raíz que aguantan mejor las bajas temperaturas.

Sin mayor desarrollo comentamos la presencia única de hongos embotados como testimonio de productos micológicos. También es tiempo de legumbres. La alubia de Tolosa sigue siendo la opción más socorrida (9-13 euros) que junto a todos sus 'sacramentos' pueden adquirirse sin salir del Tinglado. El entusiasta equipo de 'Lurretik sukaldera' presentaban unas verduras con tempura en forma de menestra junto a una crema verde y, para colorear la mesa de forma potente, una chistorra especial adquirida en el mismo mercado.

Los puestos de pan y confitería con su multitud de variedades así como los quesos, frutos secos y dulces son también especialmente visitados en estos días de frío.

Hay que alabar especialmente a los que cada sábado ofrecen sus productos en la Plaza Verdura. Singularmente difícil resulta estar en esa ubicación, aguantando con firmeza ese frío que, en el termómetro de una farmacia cercana, marcaba -3º. Gracias a todos ellos se mantiene firme por tantísimos años este Mercado de Tolosa paradigmático en Gipuzkoa.