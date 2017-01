El equipo sénior femenino del Eskoriatza remonta para vencer al Cafés Aitona 40-48

La temporada del equipo sénior de baloncesto femenino del Eskoriatza no está siendo todo lo buena que podía esperarse de un conjunto que todos los años pelea por entrar en el play off de ascenso. Las lesiones, partidos malos realizados y un problema que se repite, no consiguen remontar los partidos cuando las cosas no salen y el marcador les es desfavorable. Pero por segunda vez en lo que va de temporada fueron capaces de remontar un partido imponiéndose al Cafés Aitona Askatuak A por 40-48.

Como señala un responsable del equipo «comenzaba el partido ante el Cafés Aitona Askatuak A de la peor manera posible, los continuos despistes defensivos y errores en las ayudas nos llevaban a recibir demasiadas canastas en los primeros diez minutos, con el resultado de 17-9 acababa el primer cuarto y los fantasmas del pasado reaparecían. Además la lesión de Naiara Carmona nos dejaba con tan solo 7 jugadoras. Salíamos en el segundo cuarto con mayor intensidad, anotábamos y ellas fallaban, en 3 minutos poníamos el resultado de 17-16, y la esperanza volvía a los corazones de las Amazonas. Pero otra vez más, los errores defensivos nos condenaban y nos llevaban a un marcador de 29-20 al descanso. Agotadas por el esfuerzo, cansadas mental y físicamente sabíamos que estaba en nuestra mano remontar, no caer en la apatía como en partidos anteriores, debíamos luchar y sacar adelante un partido que queríamos y podíamos ganar. Se reunió en conclave y tomó la decisión de ganar el partido. Ahora solo faltaba dejar hasta la última gota de energía que cada jugadora tuviera dentro».

Llega la remontada

La buena salida en el tercer cuarto propició que el equipo eskoriatzarra se acercara en el marcador, pero las donostiarras anotaron varias canastas consecutivas para dejar el marcador en ese período en 34-30 al final del tercer acto.

Y entonces sucedió, lo que en otros partidos no ocurre. Como señala el responsable del equipo «muy lejos de parecer cansadas las jugadoras seguían luchando cada balón, se multiplicaban en el campo y parecía que las que estaban justas de jugadoras eran las contrarias; corrían, defendían, atacaban, nada las detenía. El cansancio ya era un amigo con quien el camino se recorría con comodidad, y no iban a parar. A 5 minutos para acabar el partido el marcador era de 36-32. Y apareció la dupla Alvarez (11 puntos)-Balanzategi (10 puntos), dos canasta de cada una en minuto y medio nos ponían con el marcador de 36-40, estábamos por delante en el marcador a falta de 3 minutos, pero lo más importante es que habían superado el miedo a remontar. Otros dos robos de balón de Aitziber Soriano (9 puntos.) que acababan en canasta nos daban aún más fuerza para acabar, y conseguíamos remontar el partido».

Más allá de la victoria, este partido ha de servir para aprender, que no siempre hay que ir delante en el marcador, y que el esfuerzo y el cansancio tienen su recompensa.