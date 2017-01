Eskoriatzarras con la selección de Euskadi de fútbol sala

Cuatro representantes de los equipos de fútbol sala del Eskoriatza han jugado con la selección de Euskadi. Los cadetes Jokin Rayo y Oier Sáenz de Azkunaga han disputado el Campeonato de España que se celebró el pasado fin de semana en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real).

A la selección de Euskadi le tocó jugar la primera fase contra las selecciones de Extremadura, Castilla la Mancha y Canarias. No consiguieron ganar ningún partido y no se clasificaron para la siguiente fase. Inauguraron la primera fase del Campeonato de España ante Extremadura. Nuestros representantes comenzaron dominando el encuentro aunque no acabó con muy buen resultado. Extremadura metió un gol en la primera ocasión que tuvo y los jugadores de Euskadi se vinieron abajo. Los extremeños se crecieron y acabaron metiéndole un contundente 5-0. El segundo partido que disputaron fue contra Castilla La Mancha. Euskadi salió desmotivado y desde el principio Castilla La Mancha fue claro dominador del encuentro. A pesar de las ganas de Euskadi la derrota fue clara: 5-1. El tercer y último partido de la fase de grupos fue contra Canarias donde los vascos volvieron a perder 5-2 pero la verdad que fue el partido donde más compitieron y aunque perdieran tuvieron muchas ocasiones ya que al no jugarse nada ninguno de las dos selecciones fue un partido bastante abierto hasta el final. Euskadi jugo con portero jugador para ir a por los tres puntos y no les salió bien.

Las chicas, a la sub21

Por su parte, Marta García, jugadora del equipo sénior femenino del Eskoriatza, y Nerea Pavo, del Ordizia, fueron elegidas para jugar con la selección sub21 de Euskadi en el Campeonato de España que se celebrará en Portugalete. A la selección de Euskadi le ha correspondido jugar el próximo fin de semana con las representantes de las comunidades autónomas de Valencia y Castilla La Mancha el fin de semana siguiente.