El División de Honor Regional rompe la mala racha de resultados

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta logró por fin romper la racha de ocho partidos consecutivos sin lograr la victoria. Y lo hizo con un gran partido jugado en Ibarra frente a un rival directo, el Amaikak Bat, que estaba empatado a puntos en la clasificación con ellos.

Los atxabaltarras se impusieron por un claro 3-1, pero bien es cierto que por dominio y ocasiones el resultado pudo y debió ser más amplio. Pero como ha sucedido en otros encuentros en los que no se ha ganado, los atxabaltarras no materializaron esas ocasiones. La diferencia es que en esta ocasión tres oportunidades acabaron en el fondo de la red, por tan solo una ocasión del rival.

Buena presión desde el inicio

Los atxabaltarras salieron desde el inicio del partido haciendo una buena presión y creando ocasiones de gol. En el minuto 10 ya se adelantaban en el marcador por mediación de Vadillo. Y a continuación se dispusieron de dos o tres ocasiones más para ampliar el marcador. Pero hubo que esperar hasta el minuto 31 para que Sancho materializara el 2-0. Con este resultado se retiraron a los vestuarios. En esos primeros 45 minutos el Amaikak Bat solo lanzó un tiro a puerta que no fue ni entre los tres palos.

En la segunda mitad los atxabaltarras salieron con la tranquilidad del resultado y controlaron el encuentro totalmente.

Pero en el minuto 80, un balón en el medio campo se intenta ceder al portero, y se produce un córner y del mismo sale el 2-1. Primera oportunidad que llegaba con nitidez, y los debarras marcaron su gol.

En ese momento hay 5 minutos de incertidumbre en los jugadores atxabaltarras recordando lo que les ha pasado en otros partidos. Pero en el minuto 85 Aitor Pérez rubricó la victoria con un golazo. Es una jugada entre 4 jugadores atxabaltarras al primer toque y Pérez marcó a puerta vacía.

«Para nosotros era una final»

El entrenador atxabaltarra Iñigo Vélez de Mendizabal estaba muy satisfecho por el resultado y porque puede suponer ese paso adelante en lo que respecta a resultados y aprovechamiento de las ocasiones. Porque el nivel de juego sigue siendo muy alto.

Tras el partido, Vélez de Mendizabal señalaba que «para nosotros era una final, independientemente de la categoría de la clasificación, en la que estamos apretados. Pese a no haber ganado en los últimos partidos, no nos hemos descolgado de arriba, que es el objetivo. Mantenerse en los puestos de arriba durante todo el año. Pero era un ciclo muy malo, ya que en los tres últimos partidos habíamos perdido 2 y empatado uno, jugando 2 en casa. Nos habíamos metido en un bucle de hacer ocasiones sin meter goles, de que ellos a la mínima nos metían gol. Y eso psicológicamente a los chavales les estaba pesando. Por lo que era clave ganar, pero más clave aún de la manera que ganamos. Jugando bien, sin ansiedad, con mucha intensidad. Durante la semana en los entrenamientos ya se notó que no era un partido cualquiera, porque era una situación de ganar si o si. Y se consiguió el objetivo».

Es cierto que el equipo no está teniendo suerte con algunos jugadores, y Vélez de Mendizabal en muchos partidos ha tenido que reubicar a jugadores y subir a algunos del Preferente para completar la convocatoria, que es lo que le sucedió frente al Amaikak Bat, que solo disponía de 15 jugadores de la primera plantilla y tuvo que llevarse dos del filial.

Con este resultado los atxabaltarras continúan en cuarta posición, con 29 puntos. Pero no pudo acortar distancias con sus rivales ya que los 7 primeros ganaron.