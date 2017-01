Vitoria, una «joya olvidada» con eco inglés

La capital alavesa se presenta como «la joya olvidada» de Euskadi pero brilla como no lo hace ningún otro rincón de su entorno en el último listado de ciudades europeas a visitar elaborado por el diario británico 'The Telegraph'. La guía publicada este mismo mes en su sección online de viajes se pasea por 21 destinos-sólo dos españoles, Segovia y Vitoria- que, 'a priori', no aparecen en el mapa de los turistas pero que «definitivamente» no deben perderse. Entre las razones que aporta para pisar la ciudad aparecen la gastronomía, el arte que albergan sus museos, el ambiente en el centro o sus «magníficos espacios públicos». Con tantos árboles que parecen «bosques», describe Tim Pozzi, el experto viajero de este medio con casi dos millones de usuarios diarios.

En su paseo por la capital alavesa descubre las claves de una urbe, a su juicio, «eclipsada» por Bilbao y San Sebastián pero que tiene mucho que ofrecer a quienes se animen a aterrizar en ella. Entre los elementos que descubrirán a su paso por Vitoria cita su «historia impresionante de expansión cuidadosamente planificada» a partir de la 'almendra' medieval donde destacan los espacios ganados para el peatón con «amplias calzadas». «Tienes que viajar bastante para encontrar coches, autobuses y motocicletas», relata Pozzi, que varias líneas más adelante insiste en que el centro de la ciudad se ha diseñado «libre de tráfico». La presencia de ciclistas no ha pasado desapercibida para el experto en viajes de 'The Telegraph' que advierte, eso sí, de la demarcación «borrosa» de los carriles bici pintados en las calles.

De pintxos y museos

Sea como sea que el turista decida recorrer la capital alavesa hallará un gran ambiente «desde el atardecer hasta la medianoche» en las plazas y calles céntricas «abarrotadas de bares». Pozzi apunta también como señas de identidad de Vitoria su apuesta por el reciclaje y «los esquemas de energía renovable» -sin hacer mención alguna a la capitalidad verde de 2012- así como los «nobles» palacios que salpican el mapa local o los característicos miradores de algunas viviendas. Pero la guía no sólo invita a callejear por la Virgen Blanca, Correría, Cuchillería o Pintorería sino que, además, recomienda apostarse en las barras donde los pintxos se mueven entre lo sencillo y «creaciones barrocas de lujo» o disfrutar de «atracciones convencionales» para los viajeros como es entrar a museos. El Fournier de Naipes, el Bellas Artes de Álava o Artium aparecen entre los elegidos por el experto.

En la lista de visitas imprescindibles en la ciudad no faltan la catedral de Santa María con su «ruta guiada del proceso de restauración» -aviso incluido sobre la necesidad de realizar reserva-, la plaza de Abastos, los humedales de Salburua o el mercado de los domingos en la plaza de España para «hacerse con un souvenir». Los internautas que accedan a la guía, que viaja por 16 países como Italia, Portugal, Suiza, Macedonia, Bulgaria, Dinamarca, Georgia, Polonia o Eslovenia, se encontrarán también con una selección de restaurantes y establecimientos hoteleros.