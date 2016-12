La Silbestradie y la San Silbestre llegan para despedir el año

Mañana se celebrará la novena edición de la tradicional Silbestradie eskoriatzarra. Como en las anteriores ediciones, por la mañana se celebrará la prueba para los niños. El programa de actividades para la jornada se abrirá a las 10.30 horas, cuando comience a realizarse en la plaza la inscripción de los participantes y la decoración de los dorsales. Y a las 12.00 horas, se realizará la carrera infantil, para niños menores de 10 años. A las 12.30 habrá una txistorrada en la plaza. La organización como en otras ediciones, ha preparado un recorrido más corto para que los niños tomen parte en esta Silbestradie, que constará de unos 600 metros. Al igual que otros años, una parte la hacen todos juntos, y las dos últimas vueltas a la plaza las hace cada uno a su ritmo, en plan carrera.

Ya por la tarde, antes de que de comienzo la prueba de los mayores, se hará un brindis en la plaza a partir de las 17.25 horas. A las 17.30 se dará la salida a la carrera popular para adultos donde se incluirá la quinta edición de la milla Memorial Manuel Muñoz. A las 18.00 habrá un lunch en la plaza. La prueba de los adultos tendrá un recorrido de 4 kilómetros y medio, y para la clasificación se tendrá en cuenta la última milla, un kilómetro y 600 metros. Hay que recordar que pueden apuntarse a esta Silbestradie todas las personas que lo deseen y que las inscripciones son gratuitas. Uno de los responsables del grupo de eskoriatzarras que organiza la prueba en colaboración con el Ayuntamiento, Iñaki Uribetxebarria señala que «este año queremos que la gente del pueblo participe más que otros años. Que la gente se anime a salir disfrazada. Porque es un evento deportivo-festivo. Queremos que la gente salga a pasárselo bien. Que no tengan miedo. No es una competición. No hace falta ni hacer todo el recorrido. Y que la gente salga a animar porque todo es para crear ambiente en el pueblo».

Disfrazados para correr

Aretxabaleta se estrenó el año pasado en la celebración de la San Silbestre. El reparto de dorsales se efectuará en el Pagaldai taberna de 15.00 a 15.45 horas, abonando un euro. Y la salida se realizará a las 16.00 horas para cubrir los 5,2 kilómetros preparados por la organización, que corre a cargo varias asociaciones y algunos atxabaltarras a nivel particular en colaboración con el Ayuntamiento.

Los organizadores de esta actividad quieren «animar a los atxabaltarras a tomar parte en esta nueva edición de la San Silbestre, y que acudan disfrazados». Al final de la prueba se servirá a los participantes una chocolatada.