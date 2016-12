Gwendal sopló 45 velas en Vitoria, en la apertura de su gira internacional

Gwendal ha llevado su fusión de música bretona, celta, rock y jazz por los escenarios durante varias décadas. Pero el flautista Youenn Le Berre y los suyos abrieron en la capital alavesa, en Mendizorroza, la gira internacional que conmemora los primeros 45 años de la formación bretona.

Toda una figura indiscutible en la difusión del folklore céltico y en la creación a partir de elementos musicales populares, Le Berre explica que, al fundar el grupo en 1972, «no nos planteábamos una cuestión de duración. Podía ser un mes, seis, un año o tres, quizá diez. Pero ninguno de nosotros pensaba que un día seguiríamos a los 60. Cuando tienes 20, no piensas en esas cosas», sentencia el artista galo.

Y eso que la apuesta musical era fuerte y así ha continuado: piezas instrumentales, cuya expectativa comercial siempre dista mucho de las cantadas. «Gwendal es así, no hay canciones. Pero el éxito de muchos años es también debido a esta razón. Puede parecer una contradicción, pero yo creo que lo que hace que llevemos tanto tiempo es porque hacemos una música que mezcla las raíces populares, composiciones inspiradas por los ritmos de Bretaña o de Irlanda, con el rock o el jazz. Habla a mucha gente y, como no hay palabras, en Francia, en España o en otros países no es una cuestión de idioma», razona el músico.

Pero esta no es la única circunstancia que mantiene a Gwendal vivo. El grupo aplica un concepto, el mestizaje, que muchos señalan como marca genética de la música del siglo XXI. Claro que Le Berre y los suyos ya lo desarrollaban allá por los años 70 de la pasada centuria.

Y no es que se repitan. Como indica el miembro fundador, «el grupo ha tenido muchos cambios a lo largo de su historia, tanto en cuanto a músicos como en los estilos musicales. Pero hay una línea de continuidad, en cuanto al espíritu de la música, que no es solo mezclar los diferentes estilos, sino fusionar a los que tocan en la banda.

Razona el flautista que «al principio, había una explicación, y es que a los jóvenes de España, tras la muerte de Franco, les faltaba música popular y Gwendal les resultaba una experiencia fantástica. Pero ya hace muchos años que vienen numerosos músicos a tocar aquí y en el país hay también muchos que tocan muy bien. Hay una oferta muy rica y también en nuestro público hay muchos que no habían nacido cuando hicimos el primer disco.