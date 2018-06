Suspendido el concierto de Belako y Fermín Muguruza en San Sebastián

San Sebastián, 11 jun (EFE).- El concierto del grupo Belako y de Fermín Muguruza and The Suicide of Western Culture previsto para este sábado en el polideportivo Gasca de San Sebastián ha sido suspendido debido a las nuevas restricciones de aforo, que han reducido a la mitad el número de espectadores en pista permitidos.

La organización del evento ha informado, en un comunicado, de que "tras realizar todas las variaciones posibles en los planes de evacuación" que el Gobierno Vasco les ha exigido para celebrar el concierto, la dirección de Juegos y Espectáculos ha establecido que le nuevo aforo del recinto será de 682, lo que significa una reducción de "más de la mitad".

Por este motivo, la promotora Ginmusica ha asegurado que se ve "en la necesidad de suspender el concierto y renunciar a la utilización de este espacio para este evento tanto ahora como en el futuro". EFE