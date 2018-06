La Orquesta de Euskadi irá de gira a Austria y Alemania con Robert Treviño

San Sebastián, 11 jun (EFE).- La Orquesta de Euskadi viajará a finales de año a Austria y Alemania. Será una gira de tres conciertos por Linz, Bregenz y Múnich bajo la dirección de Robert Treviño, que ha ampliado su contrato como titular de la sinfónica vasca hasta la temporada 2021-2022.

La soprano alemana Mojca Erdmann y el violinista ucraniano Vadim Gluzman serán los solistas invitados en este tour, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa en San Sebastián por el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, el director general de la OSE, Oriol Roch, y por Robert Trevino.

Las actuaciones de Austria tendrán lugar el 4 de diciembre en la Brucknerhaus de Linz y el sábado 8 en la Festspielhaus de Bregenz, mientras que el de Múnich se celebrará en la Sala Hércules el día 6 de ese mismo mes.

La Sinfonía número 4 de Mahler cerrará el programa de los tres conciertos, el primero de los cuales se abrirá con "Meditación" de Aita Donostia y una selección de arias de soprano y sonatas de iglesia de Mozart.

Las "Variaciones Enigma" de Elgar se presentarán en el concierto de la capital bávara y para Bregenz se ha elegido el Concierto para violín y orquesta número 2 de Prokofiev, así como siete "lieder" de Pablo Sorozábal, que Mojca Erdmann interpretará en euskera.

Treviño quiere dar "relevancia" a la música de los compositores vascos de todas las épocas, también los contemporáneos, para lo que ya se ha puesto en contacto con el Archivo Vasco de la Música, Eresbil, donde ha recopilado unas 600 obras.

"Tengo ya 40 partituras en casa que están a la espera de ver en qué conciertos las encajamos", ha señalado Treviño, que este mes cerrará la primera de las tres temporadas de abono por las que firmó con la OSE, a las que finalmente se han unido dos más.

El director estadounidense ha asegurado que le complace "seguir profundizando" en el trabajo de la sinfónica vasca, con la que dice que ha conseguido en un año lo que no aspiraba lograr hasta finales de 2019.

"La orquesta ha crecido, no lo esperaba conseguir tan rápido. Frank Peter Zimmermann y otros músicos que han colaborado con ella han dicho que está tocando mejor que nunca. No puedo si no congratularme", ha destacado.

Su propósito ahora es reforzar lo conseguido y, en ese contexto, considera que la gira por Centroeuropa es "muy importante en términos de proyección, para que pueda mostrar su excelencia en el extranjero".

Para la próxima temporada habrá "música nueva y más música vasca", ha añadido Treviño, que ha pedido "la confianza de la comunidad" con su proyecto.

El consejero ha señalado que este tiempo de estancia de Robert Treviño con la OSE es "una muestra de las posibilidades que se le abren a la orquesta y al sistema cultural vasco. Ha sido un "año satisfactorio" y se ha dado además la "oportunidad excelente" de extender su vinculación con la sinfónica a cinco temporadas.

La orquesta, como ha señalado Oriol Roch, busca con este director titular "una mirada de largo recorrido, trabajo profundo y estabilidad musical".

"Es importante para la orquesta tener una mirada de luces largas", ha subrayado.