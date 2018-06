Jazzcinema crece en tiempo y películas para su tercera edición

San Sebastián, 1 jun (EFE).- "Con faldas y a lo loco", una de las obras maestras de Billy Wilder, abrirá el 7 de junio la tercera edición del Jazzcinema, que dobla su duración, de uno a dos meses, y el número de películas, once en total, entre ellas el documental "Blue Note Records: Beyond The Notes", que será estreno en España.

Es la edición "más ambiciosa" de un ciclo que está "destinado a continuar", ha asegurado hoy Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca, entidad que lo ha organizado en colaboración con el Festival de Jazz de San Sebastián y el Zinemaldia.

Otra novedad será la celebración de una mesa redonda sobre cine y jazz, moderada por la periodista Ruth Pérez de Anucita, que protagonizarán en realizador Fernando Trueba y el crítico cinematográfico Carlos Boyero y que tendrá lugar en Tabakalera el 27 de julio.

Fernández ha presentado el programa junto al director del Jazzaldia, Miguel Martín, quien ha afirmado que, "a estas alturas", el ciclo "es ya una parte más del festival donostiarra". "Qué más podemos pedir que poder escuchar jazz mientras vemos una gran película", ha destacado.

"What Happened, Miss Simone?", de Liz Garbus, un documental sobre la legendaria cantante Nina Simone, pondrá fin el 26 de julio a las proyecciones, que incluyen "clásicos modernos" como "Bird", el filme biográfico de Clint Eastwood sobre el gran saxofonista Charlie Parker, y "The Fabolous Baker Boys", de Steve Kloves.

Tras la famosa comedia de Billy Wilder, se han programado dos importantes títulos de Otto Preminger, "El hombre del brazo de oro", el 14 de junio, y "Anatomía de un asesinato", el día 21, donde la música de jazz está muy presente.

"Blue Note Records: Beyond The Notes", en la que músicos como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Robert Glasper y Norah Jones hablan sobre el icónico sello discográfico, se podrá ver el 1 de julio y a la presentación acudirá su directora, la suiza Sophie Huber, que ha participado con este documental el pasado abril en el Tribeca Film Festival.

"Esta película es una historia de amor. No existe una editorial de jazz que no sea una historia de amor. Y es también una historia sobre los últimos 70 años del jazz", ha señalado Martín, que ha dicho que el latin-jazz tendrá asimismo su espacio con "Playing Lecuona", un "viaje" a través de la obra y los lugares del cubano Ernesto Lecuona, realizado por Pavel Giroud y Juanma Villar Betancort.

Se proyectará el 4 de julio, un día antes que otro documental sobre otra figura fundamental del género, "Ornette: Made in America", de Shirley Clarke.

"Los fabulosos Baker Boys", protagonizada por los hermanos Jeff y Beau Bridges y Michelle Pfeiffer, estará en cartel el 11 de julio y "Bird", el 19. El día 18 el público tendrá la oportunidad de disfrutar de "Stormy Weather", de Andrew L. Stone, que "lleva a los orígenes del jazz, a una música que era popular, divertida y de baile", ha explicado Martín.

Y para la proyección, el 25 de julio, en la primera jornada del Jazzaldia, se ha elegido "Thelonious Monk: Straight, No Chaser", de Charlotte Zwerin, un documental sobre el mítico pianista que la Filmoteca ha tenido que buscar a fondo, ya que apenas existen copias.

"La alianza entre el cine y el jazz da muchísimo juego y no precisamente con películas menores", ha subrayado Joxean Fernández, que ha destacado la "entente cordial" que existe entre la Filmoteca, el Jazzaldia y el Festival de Cine de San Sebastián para hacer posible este ciclo, que en sus dos anteriores ediciones, en 2016 y 2017, programó 4 y 5 títulos, respectivamente.