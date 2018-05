Eneko Goia:Parece que la última moda es culpar al turismo de todas las lacras

San Sebastián, 31 may (EFE).- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha dicho hoy que "parece que la última moda" es culpar al turismo de "todas las lacras", como el de la carestía de la vivienda en la ciudad, cuando este es un problema anterior al del crecimiento de visitantes, ha afirmado.

Goia ha hecho estas consideraciones durante su comparecencia en la Ponencia sobre el modelo guipuzcoano de turismo de las Juntas Generales de Gipuzkoa, en la que ha informado sobre el Plan Director de Turismo 2017-2021, aprobado el pasado año.

Ha recordado que la apuesta es desarrollar un turismo "equilibrado, sostenible y de calidad", mediante una estrategia que busca preservar también la identidad y modo de vida de la ciudad con medidas como la regulación de los pisos vacacionales y el cobro de una tasa.

Para esta última, ha defendido una figura tributaria de la que debería beneficiarse el propio consistorio y no la Diputación Foral, pues entiende que no se puede hacer "tabla rasa" de su reparto cuando otros municipios -ha mencionado Eibar- "no sufren los mismos costes".

En respuesta al portavoz de EH Bildu, Jon Albizu, ha dicho que sí le preocupa que se pueda producir una "burbuja" por el crecimiento de establecimientos hoteleros en la ciudad y se pregunta "dónde estará la medida", pero que en cualquier caso el Ayuntamiento "no fomenta que se abran hoteles de forma ilimitada".

"En eso intentamos actuar con prudencia", ha afirmado, tras indicar que el gobierno municipal no se plantea la ubicación de hoteles en lugares de los que se ha llegado a hablar como Sagüés o el Palacio de Miramar.

Ha destacado que el Ayuntamiento además va a modificar el Plan General de Ordenación Urbana con el fin de que si se construyen nuevos hoteles no sea a costa de la desaparición de viviendas.

Goia ha recordado que el edificio de la plaza de Lasala que el anterior equipo de Bildu vendió a la empresa Sade para construir un hotel, que se inaugurará en breve, podrá pasar a tener uso residencial en diez años, un modelo que según le consta pueden aplicar asimismo otros establecimientos.

"El uso de esos edificios será moldeable", ha apostillado.

Ha subrayado también la importancia de la regulación de los pisos turísticos, aunque ha advertido de que a ello hay que añadir "la capacidad de hacer cumplir" la normativa, algo que "las nuevas tecnologías no ponen fácil".

El alcalde ha dicho que ha tenido contactos con responsables de la plataforma virtual Airbnb y que, aunque tienen "buenas palabras", también les manifiestan lo "complicado" que es para un portal que opera en todo el mundo conocer las ordenanzas de cada ciudad.

Ha insistido en que el Ayuntamiento trabaja para que se produzca un crecimiento equilibrado y sostenible, sin repercusiones negativas para la ciudad, pero que "no hay soluciones mágicas".

"Si tienes capacidad de atracción y alguien quiere venir, no puedes poner una barrera en Aritzeta", ha aseverado Goia.