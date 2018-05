Un juzgado guipuzcoano suspende una causa de IRPH hasta que el TJUE resuelva

San Sebastián, 28 may (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Sebastián se ha convertido en el primero de Gipuzkoa en suspender un proceso judicial sobre la nulidad del IRPH, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la cuestión "prejudicial" que la ha sido planteada por varias instancias españolas para que marque el criterio en esa materia.

El juzgado donostiarra aprecia así, en un auto al que hoy ha tenido acceso EFE, la solicitud de una cliente de Kutxabank, representada en este caso por los letrados Maite Ortiz y José María Erauskin, en la que se recuerda la reciente admisión a trámite por parte del TJUE de una cuestión "prejudicial" sobre este asunto, que le fue planteada por el Juzgado de Primera Instancia numero 38 de Barcelona y a la que posteriormente se unieron otros jueces de la capital catalana, Mallorca y Vitoria.

En opinión del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Sebastián, aclara que, "con independencia de que existan pronunciamientos" del Tribunal Supremo "sobre la cláusula litigiosa" del IRPH, el caso planteado ante el TJUE es de "clara conexión" con este caso.

Por este motivo la decisión que finalmente adopte el TJUE resultará vinculante "dada la aplicación de la jurisprudencia comunitaria con preferencia en los países miembros de la Unión Europea" que impide "el dictado de sentencias contradictorias".

La decisión del TJUE de aceptar el caso de la prejudicialidad del IRPH se produjo después de que el pasado noviembre el Tribunal Supremo fallara a favor de los bancos que usaron ese índice, revocando una sentencia de la Audiencia de Álava.

No obstante, en el fallo del alto tribunal español hubo un voto particular de dos magistrados que consideraron que la cláusula del IRPH no supera el control de transparencia y no está ajustada a derecho. Estos dos votos particulares dejaron la puerta abierta a que los afectados por hipotecas IRPH elevaran sus casos a los tribunales europeos.

Además, se da la circunstancia de que, tras la sentencia del TS a favor de los bancos, varios tribunales españoles han tomado decisiones en contradicción con el criterio del Supremo.