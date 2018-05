Gipuzkoa pide que Francia se tome "en serio" las retenciones en Biriatou

San Sebastián, 28 may (EFE).- El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha dicho hoy que le gustaría que el "Gobierno francés se tomara en serio lo que está ocurriendo en la frontera" de Irun, donde el pasado martes se registraron retenciones de 21 kilómetros en el paso de Biriatou.

Lasa, quien ha participado hoy en una rueda de prensa en San Sebastián para presentar un laboratorio de políticas públicas pionero en España, ha explicado que "las comunicaciones con el Gobierno francés en relación a los atascos que se producen en la frontera son continuas", aunque no se ha producido ninguna "novedad" en los últimos días.

"Eso no significa que no vayamos a insistir y a buscar colaboración y nuevas iniciativas para que esos atascos no se produzcan en el futuro, especialmente ahora que nos acercamos al verano", ha añadido.

Lasa ha dicho que le gustaría que el Gobierno francés diera "una respuesta más adecuada a la que ha dado hasta la fecha" a este problema, que lo sufre la parte guipuzcoana.